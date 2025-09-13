Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La etapa 20 de la Vuelta a España, en directo: Robledo de Chavela - Bola del Mundo

La Bola del Mundo es una ascensión de 12,4 km al 8,6 por ciento de desnivel

La Bola del Mundo.

La Bola del Mundo. / ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Redacción

La etapa de este sábado, la vigésima y última, ya por la sierra madrileña, es la que decidirá la 80ª Vuelta a España en la tremenda llegada a la Bola del Mundo, el segundo y último puerto de categoría Especial de la carrera tras el de L'Angliru.

La Bola del Mundo es una ascensión de 12,4 km al 8,6 por ciento de desnivel, los 9,3 primeros la subida al Puerto de Navacerrada por la vertiente madrileña y los 3,1 finales la hasta la cumbre ya todo ese tramo a un porcentaje medio del 12,2 por un camino vertical y hormigonado.

Será el punto final a una etapa por el Parque Nacional de Guadarrama con cinco altos puntuables y dos subidas a Navacerrada, de Primera, la segunda rematada en la Bola del Mundo.

El recorrido de la etapa, de 165,6 km, arranca con tres altos en el primer tercio y dos casi de salida. Los dos de Tercera, los altos de La Escondida (9 km al 4,1 de desnivel) y La Paradilla (5,8 al 5,4), y tras ellos el del León (7 al 7,3) de Segunda.

Una calle en São Paulo se viste de fiesta para celebrar la condena de Bolsonaro

Una calle en São Paulo se viste de fiesta para celebrar la condena de Bolsonaro

Dos personas en estado crítico y otra herida tras ser tiroteadas en un parque de Barcelona

Dos personas en estado crítico y otra herida tras ser tiroteadas en un parque de Barcelona

La presidenta del PP de Vizcaya y el secretario general dejan sus puestos y una gestora asumirá la dirección del partido

La presidenta del PP de Vizcaya y el secretario general dejan sus puestos y una gestora asumirá la dirección del partido

Otra tormenta de granizo causa estragos en Huesca: daños en cultivos, coches y viviendas

Otra tormenta de granizo causa estragos en Huesca: daños en cultivos, coches y viviendas

La gran fiesta de la inclusión en Aragón no olvida que "queda un largo camino por recorrer"

La gran fiesta de la inclusión en Aragón no olvida que "queda un largo camino por recorrer"

Espectacular granizada en Aguas (Huesca)

Espectacular granizada en Aguas (Huesca)

Copa Davis: Pablo Carreño - Holger Rune, en directo

Copa Davis: Pablo Carreño - Holger Rune, en directo

"Paul está al 40-50% de su nivel y sin hacer pretemporada"

"Paul está al 40-50% de su nivel y sin hacer pretemporada"
