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La etapa 4 de la Vuelta a España 2026, en directo

El pelotón en La Vuelta.

El pelotón en La Vuelta. / Europa Press

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Redacción / EFE

Font Romeu

La cita con Andorra es habitual en la Vuelta a España y llegará este martes para la disputa de la cuarta etapa, que saldrá y llegará en la capital del Principado tras un recorrido corto, pero explosivo, de 104,8 km, que incluye 4 puertos y un desnivel acumulado de 3.000 metros.

Los favoritos, al combate en la primera cita clave con la montaña. En la etapa más corta de la presente edición no habrá final en alto, pero tres puertos de primera y uno de tercera van a calibrar las fuerzas de cada uno. Para empezar, a balón parado, se presentará el ascenso al Port D'Envalira (23,3 km al 5,1 de pendiente media y 12 de máxima). Su techo está a 2.419 metros de altitud.

Pasada la mitad del trayecto se subirá la Collada de Beixalís (6,5 km al 8,5 y 16 máx) y quedarán dos dificultades, el Col D'Ordino (9,9 km al 7 y max del 12) y el Alto de la Comella (3a,4 km al 6). Desde ésta última cima hasta meta restarán 5 km.

El esprint especial estará situado tras el descenso del Beixalís y antes de comenzar el Ordino, km 68,4 de carrera.

Una jornada para que salgan a escena los hombres de la general, idónea para testar las fuerzas de cada uno. Se sabrá quienes optarán al menos al top 10 en Granada.

Después de la cancelación de la tercera etapa por la granizada en Font Romeu, el esloveno Tadej Pogacar mantuvo el maillot rojo con 9 segundos de ventaja sobre el belga Wout van Aert y 10 respecto al británico Matthew Brennan, ambos del Visma.

. Datos de la etapa:

Recorrido. Andorra La Vella-Andorra la Vella, 104,8 km

. Hora de salida: 14.40 horas

. Hora de llegada: 17.30 horas

. Puertos:

  • Port D'Envalira (Km 25, 1a, 23,3 km al 5,1 media y 8,5 máx)
  • Collada de Beixalís (km 59,3, 1a, 6,5 km al 8,5)
  • Coll D'Ordino (km 78,7, 1a, 9,9 km al 7)
  • Alto de La Comella (Km 100, 3,9 km al 5,9)

. Esprint intermedio:

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Ordino, km 68,4.

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