Un Pogacar supersónico entra en la leyenda de la Vuelta

La Vuelta recorrió este martes Andorra a través de sus puertos, en una de las citas importantes de la carrera en la primera semana de competición con el triunfo histórico de Tadej Pogacar que atacó en solitario a 50 kilómetros de la llegada a la capital del país. Victoria para la leyenda de la carrera.

Los ciclistas ascendieron los puertos de Envalira, Beixalis, Ordino y finalmente La Comella, el más próximo a la meta de Andorra la Vella, en un día marcado afortunadamente por el buen tiempo despues del diluvio que azotó al pelotón en la tercera etapa de la prueba que iba a finalizar en Font Romeu.

Este miércoles se disputará la única etapa de la Vuelta 2026 en Catalunya. Los equipos viajan a Tarragona, principalmente, para dormir en la ciudad de donde partió la segunda etapa del Tour. El día se iniciará en Falset para acabar en Roquetes y dar visibilidad a las Terres de L'Ebre.

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