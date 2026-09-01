Ciclismo
Sigue en directo la etapa 10 de la Vuelta a España 2026
El pelotón se enfrenta a una etapa sinuosa propicia para las aventuras después del descanso
EFE
El pelotón de la Vuelta vuelve a la actividad después de la jornada de descanso para la disputa de la décima etapa entre las localidades de Alcaraz y Elche de la Sierra, de 184,7 kilómetros de recorrido, jornada sinuosa, exigente, con casi 3.000 metros de desnivel que darán opciones a los aventureros.
Por territorio albaceteño el recorrido ofrece 3 dificultades de tercera categoría. La escapada tendrá opciones serias, y los favoritos, siempre que sea controlada, podrán ahorrar algunas fuerzas para la montaña de esta semana. El final presenta un repecho que puede servir de aliciente para un desenlace emocionante.
La primera dificultad será el Puerto del Peralejo (3.ª, 5,2 km al 4,3 %), le seguirá el Puerto de Ayna (3.ª, 7,7 km al 4) y la última dificultad puntuable será el alto de Socovos (3.ª, 9,8 km al 3,5), a 21 kilómetros de meta. La llegada estará al final de un repecho ideal para rematadores.
Saldrá por segundo día con el maillot rojo el español Enric Mas (Movistar), con una ventaja de 1:18 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora) y de 1:39 respecto al austríaco Felix Gall (Decathlon).
Datos de la etapa:
Recorrido: Alcaraz-Elche de la Sierra, 184,7 km
Desnivel: 2.991 metros
Montaña:
- Puerto del Peralejo ( Km 47,6, 3a, 5,2 km al 4,3)
- Puerto de Ayna (Km 86, 3a, 7,7 km al 4)
- Puerto de Socovos (Km 163, 3a, 9,8 km al 3,5)
Esprint intermedio: Hellín, km 125
Hora de salida: 12.45 horas (10.45 GMT)
Hora de llegada: 17.30 horas (15.30 GMT).
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