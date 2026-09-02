Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaCrimen de TausteBango CasademontIncendiosVivienda ZaragozaPescadería Zaragoza
instagramlinkedin

La ronda española

Pogacar abandona Barcelona tras obtener el alta hospitalaria

El ciclista esloveno viaja a Mónaco para continuar la recuperación de la fractura de la clavícula izquierda.

Pogacar

Pogacar / LA VUELTA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sergi López-Egea

Emilio Pérez de Rozas

Lorca / Palma

Tadej Pogacar acaba de obtener el alta hospitalaria y ya puede proseguir la rehabilitación desde su casa de Mónaco. Según ha podido saber este diario de fuentes solventes el astro esloveno ya ha dejado el Hospital Universitario Dexeus donde ingresó el domingo de madrugada desde un centro hospitalario de la ciudad valenciana de Gandia.

La principal preocupación médica es evitar una infección en las heridas, pero los médicos, en la revisión efectuada la mañana de este miércoles han visto que todo estaba en orden por lo que se la ha permitido la salida del hospital.

Masajista de confianza

Entre los diferentes compañeros con los que habló el martes, al día siguiente de la intervención quirúrgica, estuvo el mexicano Isaac del Toro con el que mantiene una profunda amistad.

Noticias relacionadas

Desde el primer momento ha estado acompañado por su masajista de confianza, Ziga Jerman, que también viaja con Pogacar hasta la residencia del corredor en el barrio de Montecarlo, en Mónaco. El viernes, según ha adelantado ‘La Gazzetta dello Sport’, tiene prevista una reunión con su mánager personal, Alex Carera, para acabar determinar los escenarios una vez efectuada la operación y si hay alguna posibilidad de competir esta temporada.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra un restaurante del Pirineo oscense que convenció a la Guía Michelín tras solo dos años de vida: 'Nos vamos con el corazón lleno
  2. El refugio de Javier Ruiz en Aragón: un histórico municipio donde premiaron su forma de hacer periodismo
  3. Sangalli cierra su llegada al Real Zaragoza, firmará un año y otro opcional por ascenso
  4. El barrio más poblado de Zaragoza celebra sus fiestas con Ruth Empoderada, Los Gandules y El Momo: 'Muchas ganas
  5. El refugio de Susanna Griso en Aragón: un pequeño rincón de Teruel donde vivió una experiencia única en el mundo
  6. El Getafe pacta la cesión de Azón y Bordalás disfrutará de su reencuentro con Francho
  7. Cierra una histórica pescadería de Zaragoza tras 50 años de servicio en Delicias: 'Da mucha pena para el que ha venido toda la vida
  8. El calvario de Hero, el famoso perro de un barrio de Zaragoza 'salvado' gracias a la solidaridad: 'No sabían si pasaría la noche

'Ceuta corre unida' para llamar la atención sobre la crisis

'Ceuta corre unida' para llamar la atención sobre la crisis

Cómo volver a una alimentación saludable en septiembre: consejos para recuperar la rutina tras el verano

Cómo volver a una alimentación saludable en septiembre: consejos para recuperar la rutina tras el verano

El aire acondicionado reduce a la mitad las muertes por calor, pero no protege frente a los extremos

El aire acondicionado reduce a la mitad las muertes por calor, pero no protege frente a los extremos

Pilar Alegría pide mejorar los cortafuegos y limpiar el perímetro de los pueblos tras su visita a los afectados del incendio de Las Peñas de Riglos

Pilar Alegría pide mejorar los cortafuegos y limpiar el perímetro de los pueblos tras su visita a los afectados del incendio de Las Peñas de Riglos

Distrito 7 echará a andar en 2027 con los platós en marcha y la Filmoteca de Zaragoza abierta al público

Distrito 7 echará a andar en 2027 con los platós en marcha y la Filmoteca de Zaragoza abierta al público

Óvulos congelados: las futbolistas juegan la prórroga de la maternidad

Óvulos congelados: las futbolistas juegan la prórroga de la maternidad

Los sindicatos de los bomberos forestales celebran un "acuerdo de mínimos" con el Gobierno de Aragón tras semanas de protestas

Los sindicatos de los bomberos forestales celebran un "acuerdo de mínimos" con el Gobierno de Aragón tras semanas de protestas

La DPZ convoca las subvenciones del PLUS 2027 para los municipios: 75 millones de euros y fondos por primera vez para limpiar el monte

La DPZ convoca las subvenciones del PLUS 2027 para los municipios: 75 millones de euros y fondos por primera vez para limpiar el monte
Tracking Pixel Contents