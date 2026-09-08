La ronda española
El británico Brennan, ayudado por Van Aert, logra la cuarta victoria en la Vuelta
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Palos de la Frontera (enviado especial)
La 16ª etapa de la Vuelta abrió la tercera y última semana de competición con una etapa sin puertos pero con la amenaza del viento que recorrió la provincia de Huelva. La victoria se la llevó Matthew Brennan siempre con Enric Mas con el jersey rojo de líder de la prueba.
Este miércoles se celebra la etapa sevillana de la carrera, entre Dos Hermanas y Sevilla. Será una jornada en la que los favoritos aprovecharán para guardar fuerzas de cara a la trascendental contrarreloj del jueves.
Más información, en breve.
Fuente: El Periódico
- El calor tiene las horas contadas en Zaragoza: la entrada de aire polar propiciará una caída brusca de las temperaturas
- Continúa el goteo de colegios que no harán extraescolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: nuevos centros se suman a la lista
- Viaja desde San Francisco para buscar a su tía y la Policía la localiza en Zaragoza en cuestión de hora
- La vigilancia y las multas aplacan las acampadas ilegales en Anayet pero llegan las denuncias a Ordesa
- El refugio de Arturo Valls en Aragón: un pequeño pueblo con un lago termal único en Europa
- La urbanización de Zaragoza que muchos sitúan en Utebo y que tendrá un nuevo centro comercial en la puerta
- El Gobierno de Aragón elimina el programa de lengua árabe y cultura marroquí en diez colegios por el pacto PP-Vox
- Saidu y Pinilla, los únicos dos invisibles para Ibai Gómez