Ciclismo
Sigue en directo la etapa 21 de la Vuelta a España 2026
La Alhambra, escenario idílico en el que Enric Mas prevé celebrar en lo más alto del podio la conquista de la ronda española
EFE
La 81 edición de la Vuelta a España afronta este domingo 13 de septiembre su última jornada de competición, con la disputa de la 21ª y definitiva etapa. Tras la exigente etapa reina, que concluyó en el Collado del Alguacil, el pelotón llega a Granada para poner el punto final a su recorrido por las carreteras españolas.
El último tercio del trayecto tiene perfil de clásica con 4 ascensos al Paseo del Generalife, junto a La Alhambra, que podría animar la carrera. Los ciclistas explosivos tendrán mucho que decir.
La etapa 21 de la Vuelta a España 2026 comienza y termina en Granada, donde el pelotón pasará por un recorrido único.
Después de un primer tramo que pasará por La Zubía, Gójar, Otura, Cúllar Vega o Santa Fe, comenzará un circuito final que incluye tres subidas a La Alhambra, donde los ciclistas encontrarán pendientes de hasta el 10%.
Tras el último repecho, en el kilómetro 108, comienza el tramo final hacia la meta en las calles de la ciudad, donde los corredores más explosivos pelearán por la victoria de etapa.
Datos de la etapa
Recorrido: Granada-Granada, 112 km
Desnivel positivo: 1.280 metros
No hay puertos de montaña.
Esprint intermedio: Km. 92,4.
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