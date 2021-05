Las concentraciones en protesta de algo suelen agrupar personas de gustos parecidos, con una visión similar de la sociedad e, incluso, con una tendencia política concordante más allá de las siglas. Pero esto no ha sido lo que ha ocurrido este jueves en el paseo Fernando el Católico de Zaragoza, a la altura del número 55, donde la plataforma Fuera Apuestas había convocado un acto contra la apertura de un nuevo local de juegos de azar, que estará cerca de varios colegios y del campus San Francisco, zonas muy frecuentadas por niños y jóvenes.

Al grito de «fuera, apuestas, de nuestros barrios» o «fuera, apuestas, de la universidad» se han sumado tanto partidos políticos de la izquierda, como Podemos y Zaragoza en Común, como vecinos de la zona que han reconocido que eran acérrimos votantes del PP. El rechazo a la apertura de un nuevo local de estas características era unánime entre todos.

Los convocantes, por un lado, han protestado porque antes de que se regule la apertura de este tipo de negocios por parte del Ayuntamiento de Zaragoza (se prevé aprobar una modificación del PGOU que impedirá conceder nuevas licencias si el local se encuentra a menos de 300 metros de un centro educativo) las empresas están aprovechando para inaugurar establecimientos. Son un total de 80 en toda la ciudad y 30 de ellos, dicen desde la plataforma, están a menos de 500 metros de un colegio.

«Estamos cansados y cansadas de ver cómo amistades, familiares y personas cercanas se les destroza la vida debido a las casas de apuestas», han lamentado en un comunicado. Mientras, los vecinos preocupados también por la afección social de las apuestas, temen que el local, con amplios horarios de apertura, genere molestias y daños a la fachada del edificio.

Más allá de las peculiaridades de esta concentración, la plataforma Fuera Apuestas ha aprovechado para denunciar que, en los últimos tiempos, está proliferando la apertura de nuevos locales de juego. "Esta lacra no para, como demuestra el local recientemente ampliado en la calle Bretón número 32, la apertura de un nuevo salón en la avenida San José 107, la inminente apertura de otro local en la calle Violante de Hungría y la solicitud de licencia para la instalación de dos de estos negocios en el centro comercial Torre Outlet y en paseo Fernando el Católico", afirmaron en el comunicado.

En el caso de este último, "saltan todas las alarmas" porque se halla muy cerca de "diversos centros educativos" y de zonas infantiles. Desde el consistorio explican que hasta que no entre en vigor la modificación del PGOU no pueden prohibir la apertura de nuevos salones. Y cuando esté en vigor, no se podrá aplicar con carácter retroactivo.