La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza aprobará este lunes, salvo sorpresa mayúscula, la licencia de actividad del nuevo McDonald's que ocupará el local de los antiguos Cines Elíseos. El restaurante ya ha superado todos los procesos administrativos de manera favorable y el proyecto tiene ya en cuenta las características técnicas impuestas por la Dirección General de Patrimonio. Cada vez falta menos para que esta histórica sala, que es bien catalogado y que nació en los años 40, se convierta en un establecimiento de comida rápida. Con los mismos 842 metros cuadrados distribuidos entre el sótano, la planta baja y la primera, y para un aforo de 245 personas.

El proyecto, al que ha tenido acceso este diario, muestra cómo las sillas y las mesas de el restaurante se colocarán en mitad de la sala de cine, de la que se retiraron las butacas, sin interferir con otros elementos propios de la construcción como las paredes, los techos y las lámparas, que permanecerán tal y como estaban puesto que están protegidos. El mobiliario del restaurante, así como la iluminación y el resto de instalaciones, “respetarán el espacio y programa decorativo existente, permitiendo su contemplación”, rezan las instrucciones de Patrimonio.

Los vestíbulos del antiguo Elíseos serán zonas “exclusivas para el tránsito” del público y no podrán disponer de mobiliario ni de ambientación musical. Asimismo, las puertas que den acceso al restaurante tendrán que cerrarse automáticamente y no podrán permanecer abiertas.

Dentro, como muestran las imágenes, se colocarán ancladas al suelo las pantallas en las que poder realizar los pedidos, pero estas no podrán ir contra la pared para no estropear ningún elemento protegido. El informe de Patrimonio establece además que se deberá mantener la actual distribución “de tal manera que la sala de exhibición en ningún caso se podrá compartimentar”. Es decir, que no podrán crearse estancias nuevas y que la cocina, que según los planos irá en la zona de detrás de donde estaba la pantalla de cine. El local tendrá una superficie total de 842 metros cuadrados distribuidos en tres alturas, aunque es la planta baja, con 599,84, la que más ocupa. Esta es donde estaba el patio de butacas y donde, con las recreaciones que aparecen en el proyecto, muestra un mayor contraste con lo que fue el Elíseos en Zaragoza. En el sótano habrá solo 117,38 metros cuadrados y en la primera planta, otros 125,45.

El nuevo McDonald's también tendrá que respetar estéticamente la fachada y el exterior de este histórico local. Se deberá conservar íntegramente las letras de Cinema Elíseos y la rotulación del restaurante deberá estar debajo de la marquesina para no distorsionar la lectura del cartel original. Además, el logo y la rotulación de esta cadena de comida rápida tendrá que insertarse con discretas letras sueltas y metálicas en acabado dorado. Tampoco se permitirá que se coloquen banderolas en la fachada ni vinilos en la cristalera de entrada para respetar el aspecto original del antiguo cine.

Según consta en los diferentes informes que han tenido que realizarse para considerar la instalación de este nuevo McDonald's, el Ayuntamiento de Zaragoza tenía constancia de las intenciones de esta marca de comida rápida por lo menos desde febrero del 2020. Contra el proyecto se presentaron alegaciones por parte de una vecina que fueron desestimadas porque todo se encontraba “con arreglo a la normativa de aplicación”. Es decir, el restaurante cumplirá con todos los requisitos que se le demandan aunque ello se tendrá que comprobar antes de que se conceda la licencia de apertura y funcionamiento, que será el último paso antes de que abra el establecimiento.

Quejas de los vecinos

Las alegaciones presentadas por los vecinos se describen en los informes técnicos como “las preocupaciones lógicas sobre la incidencia que pueda tener la actividad en el descanso (ruidos y olores fundamentalmente)”. Para solucionado ya se han dictado los elementos correctores a estos problemas y se ha examinado el proyecto para que cumpla con lo establecido.

Así, el proyecto de McDonald's cumple con la normativa que se le aplica, por lo que la Administración, en este caso la Gerencia de Urbanismo que tiene lugar este lunes, “tiene la obligación legal de conceder” la licencia ya que si el restaurante cumple con lo establecido no tendrá por qué molestar al vecindario, explican los documentos municipales. “No hay obstáculo a la propuesta de resolución del presente expediente”, zanjan los técnicos.