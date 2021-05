La nueva ordenanza que va a regular la instalación de terrazas de bares en Zaragoza ya ha recibido el visto bueno del pleno del ayuntamiento aunque con una extraña fórmula. Han votado a favor PP, Cs y Podemos; se abstenido PSOE y Vox; y ZeC ha votado en contra. Todos han explicado sus razones durante el debate pero una de las novedades con respecto a la aprobación inicial de esta normativa que se dio en la comisión de Servicios Públicos ha sido la intervención de la plataforma Stop Ruido, que se ha mostrado contraria al plan del equipo de Gobierno: “En medio de la pandemia del covid no provoquen la pandemia de las terrazas”, dijo Antonio Pérez, miembro de este colectivo.

Pérez explicó que la intención de Stop Ruido no es “ir en contra de los bares ni de las terrazas” sino proteger a los vecinos de la ciudad “del exceso de ruido y de la expulsión de las aceras de los peatones”. “Antes de la pandemia una parte importante de la actividad de los bares ya se hacía en la calle causando graves problemas. Ahora esa ocupación aumentará de forma legal y subvencionada”, ha protestado este representante ciudadano.

Por su parte, el debate sobre la ordenanza recién aprobada, que entre otras cuestiones rebaja los horarios de los veladores (hasta las 00.00 horas entre semana y hasta la 1.30 durante los fines de semana), se ha centrado en las diferencias de cada uno de los grupos políticos. El único sí que han recibido PP y Cs a su propuesta ha sido el de Podemos, cuyo portavoz, Fernando Rivarés, ha reconocido que la nueva norma no es perfecta pero que mejora muchos aspectos con respecto a la anterior.

“No vamos a poner las siglas de nuestro partido por encima del interés general y votaremos a favor”, ha afirmado Rivarés, lo que ha provocado alguna sonrisa pícara entre los concejales de la bancada de la izquierda. El portavoz morado ha explicado que la última ordenanza sobre los veladores era del 2012 y “en los últimos años han cambiado muchas cosas y había que adaptarse”. “La ordenanza no es estupenda ni perfecta. Incluso no sé si me atrevería a decir que es buena, pero incluye muchas mejoras”, ha dicho Rivarés, que agradeció a la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, que tuviera en cuenta las alegaciones y enmiendas de Podemos en el proceso negociador.

La actitud del morado ha recibido también los halagos de la concejala de Economía, Carmen Herrarte (“enhorabuena Podemos”, dijo), y del alcalde, Jorge Azcón, quien ha manifestado que “lo fácil” para Rivarés hubiera sido mantenerse en la abstención para no posicionarse políticamente. “El 100% de las personas que estamos aquí hacemos uso de las terrazas que otros tienen debajo de sus casas. El resto es demagogia”, ha sentenciado el portavoz de la formación de izquierdas.

Entre las mejoras a las que ha apuntado Rivarés está la limitación a un 60% del espacio que pueden ocupar las mesas de los bares en las plazas (“antes no estaba regulado”), la instalación de sonómetros que midan el ruido en los veladores más grandes y la exigencia de que en el 2023 los calentadores de las terrazas no sean contaminantes.

Por parte de ZeC, el único grupo que ha votado en contra, el concejal Alberto Cubero ha lamentado que de las seis propuestas para “mejorar la ordenanza” no se incluyera “más que un 5% de todo lo que pedían". Y el PSOE ha dicho que no entendían las prisas de la tramitación de esta norma y que tendría que haberse acompañado de la nueva ordenanza del ruido que no ha comenzado a trabajarse aún. También ha criticado el uso de la calzada de forma masiva para instalar veladores.

Chueca, por último, ha reconocido las dificultades que ha supuesto tratar de proteger el derecho al descanso con el negocio de los hosteleros, que en Zaragoza sostienen más de 20.000 empleos y cuyas terrazas son parte importante de la vida de las calles de la ciudad.