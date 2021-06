El tiempo ha vuelto a acompañar este domingo y ello ha causado, junto con la novedad del festival, que el ZGZ Florece haya vuelto a ser el epicentro de la vida social de la capital aragonesa. Miles de personas se han dejado ver esta mañana por el paseo de San Sebastián del Parque Grande, lo que ha convertido a la tercera jornada de esta cita en un día redondo para los floristas que vendían sus plantas en los puestos.

Antes de entrar al Parque José Antonio Labordeta la visión casi asustaba. Cada tranvía que llegaba a la parada de la plaza Emperador Carlos V descargaba una riada de gente que se dirigía hacia el festival. De lejos solo se distinguía un mar de cabecitas que se movían en todas las direcciones, una imagen que no se daba en Zaragoza desde hace más de 15 meses. Desde que comenzó la pandemia. El ZGZ Florece ha servido para comprobar que la vieja normalidad está más cerca y puede servir de ejemplo para las futuras fiestas del Pilar.

Solo las mascarillas en la cara y las filas debido al control de los aforos devolvían a los visitantes a la era de la pandemia del covid, pero una vez dentro el ambiente era calmado y tranquilo. “Uh, que fila, madre mía”, expresaba una mujer antes de entrar al recinto donde estaban los puestos de los floristas. “Va más o menos rápido, no te asustes”, le decía su hija con ansia.

“Es curioso, sorprendente y diferente. Había ganas de hacer cosas así. Y si encima le dan salida y opciones a los floristas que han tenido un año malo pues mejor aún”, explicaba una mujer que salía de la zona de los puestos de venta. Este recinto tenía una capacidad máxima de 966 personas pero osciló durante toda la mañana entre las “850 y 900” para añadir seguridad.

“Para nosotras es una oportunidad porque podemos dar a conocer los trabajos de las escuelas y de la Asociación de Floristas de Aragón y la de España. Este año ha sido una sorpresa pero me encantaría que se repitiera al año que viene. Me esperaba gente pero no tanta”, aseguraba en uno de los puestos Ana Aliaga, propietaria de la floristería La Pérgola.

Éxito de ventas

En el puesto de Gardeniers otras dos mujeres preparaban unos ramos. “Estos se los están llevando mucho. Se secan y se mantienen solos. La verdad que la feria está siendo muy movida. Hemos tenido que reponer muchas veces porque nos hemos quedado sin nada”, contaban. Y en otro puesto, el de la floristería Malayerba, también estaban muy satisfechos. “Llevamos solo siete meses abiertos y este es un muy buen escaparate para nosotros. Estamos aquí cerca así que teníamos que venir sí o sí”, decía la dueña del negocio, Miriam Frago.

En un mes como junio, sin muchas bodas a la vista o sin las que solía ser habitual, el ZGZ Florece ha sido un “revulsivo importante”, aseguraba también Frago. “La gente está muy predispuesta a comprar y nos ha venido muy bien”, añadía. En la zona de foodtrucks, sin embargo, no eran tan optimistas. “Hay mucha gente pero no todos compran, claro. Pero no nos podemos quejar aunque, eso sí, el recinto se queda pequeño”, contaba Ángel Ramirez dentro de su caravana, en la que vendían verdura fruta en tempura.

Entre los asistentes el grado de satisfacción también era elevado. Sentadas en una mesa hecha con una paca de paja disfrutaban de una cerveza tres jóvenes, Sabina, Beatriz y Cristina. “Yo ya vine ayer a ver el espectáculo de luz y sonido de las fuentes y había muchísima gente”, contaba la primera. “Algo como esto sube el ánimo, está muy bien. Primero la cerveza y luego ya Dios dirá”, reían las otras dos.

Satisfacción en el ayuntamiento

Ya por la tarde, la concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, quiso pasarse por el Parque Grande para hacer un balance in situ de lo que ha dado de sí el ZGZ Florece. Según los cálculos del consistorio, el fin de semana se va a cerrar con unas 175.000 visitas, "una cifra muy superior a cualquiera de nuestras mejores previsiones", dijo la responsable municipal que adelantó que el éxito de la cita no hace sino reafirmar su intención de celebrarlo el año que viene.

"Nos pusimos a trabajar hace unos meses y nuestro objetivo era devolver un poco de optimismo a la sociedad pero siempre pensando en la seguridad y en poder disfrutar del aire libre", ha afirmado Chueca, que también ha respondido a las dudas generadas por la oposición municipal sobre el coste del ZGZ Florece: "El coste para el ayuntamiento no son más de 25.000 euros en comunicación y algunas cuestiones menores en cuanto a logística. El grueso del evento, que son 110.000 euros, lo han puesto los patrocinadores", ha zanjado.