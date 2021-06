Faltan cuatro meses para el día del Pilar y pese a que las fiestas patronales están prohibidas hasta el próximo 31 de agosto, Zaragoza está dispuesta a celebrar sus días grandes, de forma diferente y adaptándose a la nueva situación sanitaria, sí, pero a celebrar. Así quedó de manifiesto en el encuentro que mantuvo el pasado miércoles la vicealcaldesa y concejala de Cultura de la capital aragonesa, Sara Fernández, con entidades ciudadanas, como representantes de la hostelería, los peñistas, de las casas regionales, del tejido social o entidades vecinales. El próximo martes, la reunión del consistorio será con Salud Pública y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, que es la que tiene que dar el visto bueno a todas las propuestas que ya están preparando todos los sectores. Pero ya hay decisiones tomadas.

No habrá Espacio Zity

No habrá macroconciertos en el Espacio Zity, un recinto con capacidad para 25.000 personas. Así lo confirma Míchel Pérez, promotor del lugar, porque ya tiene «el no» por parte de Servicios Públicos, que es de quien depende, al igual que el ferial de Valdespartera. El año pasado no se pudo levantar y este tampoco, así que la concesión se prorroga «un año más» y tras los dos obligatorios quedan otros dos, que serán el que viene y el siguiente.

Pérez no levantará el Espacio Zity pero sí que tiene ya programados varios conciertos en el pabellón Príncipe Felipe para la semana del Pilar, con un aforo de «3.000 personas», un tercio del pabellón: actuarán Fangoria (9 de octubre), Hombres G (salen las entradas hoy a la venta), Bad Gyal (12 de octubre), Vetusta Morla (14), El Barrio (15) y God save the queen (16). El deseo del promotor es que en octubre «la pandemia esté mejor» y se puedan ampliar aforos porque si va a peor «no habrá ni esto ni nada». El protocolo será el que marca el propio pabellón: sentados, con selección de butacas y distancia. Considera que la situación es de «incertidumbre» pero también reconoce que «lo hacemos de esta manera o no haremos nada» y, él que trabaja con mucha previsión, no se puede esperar a ver qué pasa hasta septiembre para organizarlo todo.

Ferias con gel y mascarilla

Los feriantes todavía no saben si podrán montar sus atracciones, aunque sí que tienen claro que con las condiciones actuales «no sería rentable» pero apuestan por que haya ferias, explica Ángel Barata, presidente de la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Zaragoza. Y es que, después de tanto tiempo sin trabajar y sin recibir ayudas, «los seguros están caducados, las revisiones y los seguros de carretera también». Saben que si no hay fiestas, el dinero que se aporta tampoco es el mismo pero si no hay pérdidas y sí pocas ganancias, «todos contentos». Su apuesta es «vallar el recinto», con entrada y salida controlada, mascarilla y gel obligatorio a la entrada y «aconsejable» a la salida; además de desinfecciones periódicas.

Sin casas regionales

Montar la Feria de Cultura y Gastronomía habitual cada año de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón es «imposible» con los aforos permitidos en estos momentos, así que habrá que esperar a ver cómo evoluciona el covid y la vacunación, reconoce Manuel Sánchez, representante de la federación en la reunión con el ayuntamiento. «Inviable» insiste, con un aforo del 50% en jaimas de alrededor de 40 metros y «sin poder consumir en barra». Para las casas regionales «mejorar y ampliar» el número de asistentes es «primordial»; por eso esperarán ver qué condiciones pone el ayuntamiento y sobre todo Sanidad, pero tampoco pueden hacerlo mucho tiempo («hasta primeros de agosto podríamos») porque el montaje y los informes técnicos llevan su proceso. Aún así se muestran «ilusionados». Lo que sí quieren celebrar es la Ofrenda de Frutos, que organizan cada año. En 2020 se recuperó «la parte solidaria» y hubo una donación importantísima de alimentos, «más que nunca» y este año esperan también hacer la entrega y el paseo por el centro de la ciudad.

Un río y juego con cambios

La PAI se reunió recientemente con el ayuntamiento y les propusieron que prepararan un «proyecto» del Río y Juego (espacio infantil en la Expo) adaptado al covid y «en ello estamos», aseguran, al mismo tiempo que se muestran «convencidos» de que podrán organizarlo «controlando aforos, eliminando pequeños materiales o sin algunas zonas de juegos». Creen que es «importante» que se celebre, ya que supondría «un regalo para los niños que se han portado tan bien», al mismo tiempo que «un homenaje y una conquista». Por eso, creen que se podrá celebrar, a la espera de que primero el consistorio y luego Sanidad, den el visto bueno definitivo.

Espacios para las peñas

Desde el colectivo de peñistas vivieron con gran pesadumbre la suspensión de las fiestas el año pasado y no quieren que en 2021 pase lo mismo. Desde la Federación Interpeñas, su presidenta, Eva Bajén, se muestra «optimista» tras la reunión de este miércoles aunque entiende que será inviable «celebrar un pregón o actos multitudinarios sin control de aforo». Bajén espera que pueda tener lugar alguna comparsa e incluso que las charangas vuelvan a salir a la calle «de forma controlada». No obstante, todo lo que no puedan hacer en 2021 lo harán en 2022.

Asimismo, Bajén explica que en las peñas de su federación no ha habido pérdida de masa social, porque hace ya dos años que no tenían espacio propio «por lo que solo les quedaban los peñistas de verdad y no pilaristas». Sin embargo, desde la Unión Peñista, su presidente, Jorge Gracia, señala que «en el mejor de los casos» un 20% de los peñistas de la federación se han dado de baja. «Las peñas están muy tocadas. Hay muchas ganas de recuperar la actividad», dice. La solución para los próximos Pilares pasará, apuntan ambos, porque las peñas se hagan cargo de algunas actividades culturales en los barrios, «con aforos y entrada restringida». «Es una forma de descentralizar que es lo que siempre se ha pedido», coinciden ambos.

Vermús con conciertos

El sector de la hostelería también estuvo presente en la reunión del pasado miércoles con el ayuntamiento. Un día después, el presidente de la asociación de Cafés y Bares, José María Marteles, señala que sus propuestas van a ir en el sentido de que los bares con terraza puedan organizar pequeños conciertos y actuaciones durante el día en las plazas «para fomentar la actividad en toda Zaragoza». Por la noche, eso sí, Marteles espera el ocio nocturno pueda aprovecharse de una relajación de las restricciones.