El equipo de Gobierno de PP y Cs va a cumplir dos años al frente del Ayuntamiento de Zaragoza y el alcalde, Jorge Azcón, acompañado por la vicealcaldesa, Sara Fernández, han aprovechado este viernes para hacer balance de lo que va de mandato. En resumidas cuentas, el regidor ha pedido paciencia y tiempo porque "no se le puede exigir que en dos años arregle todos los problemas que la izquierda generó" en los 16 anteriores. Fernández ha sido la encargada de hacer un recorrido más pormenorizado de las actuaciones llevadas a cabo y según ha señalado, ya han cumplido con un 34% de las 50 medidas que pactaron populares y liberales cuando crearon la coalición.

Además, el 49% del pacto se encuentra en fase de ejecución mientras que el 17% de lo acordado no ha empezado a trabajarse, afirmó Fernández, que ha insistido mucho, como también ha hecho el alcalde, en la buena relación entre ambos partidos. "El PP no es Cs y Cs no es el PP pero juntos conformamos un Gobierno en sintonía", ha dicho la vicealcaldesa. "Somos dos partidos pero un solo equipo", ha comentado Azcón. Sobre el papel de Vox en este mandato, el regidor también ha señalado que "hay cosas en las que coinciden y otras en las que hay discrepancias" y que no cree que la ultraderecha les retire su apoyo dado que lo contrario supondría que volvieran "Cubero (ZeC), Rivarés (Podemos) y Ranera (PSOE)".

Asimismo, el alcalde ha reconocido que los más de 23 millones de euros que recibirá Zaragoza del Estado para paliar el agujero en las cuentas del transporte público de la ciudad por la caída de los usos por el covid "es bienvenida", pero ha insistido en que llega tarde y es insuficiente. Así, Azcón ha pedido ya que se incremente la participación de los ayuntamientos en la tarta de los fondos europeos, que se cree un fondo incondicionado de 4.000 millones más para las entidades locales y que el Gobierno de España vaya pensando ya, cuando todavía no se han concedido las ayudas de 2020, en crear otro fondo para ayudar a los servicios públicos de transporte correspondientes al 2021.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha destacado la "gran sintonía" entre los dos socios del Gobierno municipal -PP y Cs- y el "esfuerzo sobresaliente" para dialogar y alcanzar pactos, después de cuatro años de "confrontación", "polémica" y "lío".

Las prioridades son otras

"Unidad, diálogo y dinamismo". Estos son, para Azcón, sus objetivos fundamentales de cara a garantiza la mayor protección posible a la población vulnerrable y potenciar una reactivación económica en la que, en la parte que le toca, implique mantener unos servicios de calidad y seguros. La lucha contra el coronavirus lo ha condicionado todo y, ya con la remodelación de La Romareda aparcada por la crisis sanitaria, el alcalde ha reiterado que las prioridades han cambiado pero no la ideología y su idea de cambiar 16 años de gobiernos de izquierdas. También ha recordado los proyectos de inversión privados como el de Becton Dickinson o el nuevo hospital del Grupo Quirón como logros en cuanto a la atracción de empresas a la ciudad pese al covid, y los de capital público como la prolongación de Tenor Fleta o el nuevo parque Pignatelli tras años de espera en la ciudad.

De cara al futuro, Azcón ha resaltado que están en cartera el Bosque de los Zaragozanos, con el que se plantarán 700.000 árboles, la renovación de la flota de autobuses por vehículos menos contaminantes o el plan de rehabilitación de vivienda con más de 13 millones invertidos en dos años que supone un hito histórico en la capital aragonesa .

Una factura de "91 millones"

Respecto a la factura que deja el covid en las arcas municipales, Azcón cifró en "91 millones de euros" el esfuerzo presupuestario asumido durante el año pasado sin que, insistió, haya recibido ayudas económicas del Gobierno de España ni de Europa. Aunque el Ejecutivo estatal haya anunciado estos días que solo por el transporte público le proporcionará 23,17 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos (y no 15 como el propio ayuntamiento comunicó a Madrid), algo a lo que restó importancia porque, según él, "llega 16 meses tarde" y es insuficiente.

Respecto a las 286 medidas del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, el equipo de Gobierno PP-Cs ha asegurado que se ha cumplido un 49% de las mismas, y se está trabajando en otro 42%. Del 9% restante, han afirmado, un 6% sigue pendientes y un 3% son competencia de otras administraciones.