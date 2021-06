El plan especial para el entorno de la calle Pignatelli de Zaragoza ya está en marcha, según ha asegurado este lunes el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano (Cs) que ha informado de que las primeras actuaciones para mejorar la escena urbana de este barrio se van a acometer en la calle Agustina de Aragón. Concretamente, la renovación se realizará en esta vía en el tramo comprendido entre las calles Cerezo y Mayoral y las obras incluirán, entre otros aspectos, arreglar el pavimento y la iluminación. Todo con un presupuesto de unos 300.000 euros.

Además, también está previsto que se intervenga en las “dos placitas” que hay en la conexión entre Agustina de Aragón y Miguel de Ara, en esta ocasión con una partida de 250.000 euros. Todas estas actuaciones se prevén licitar en un plazo de unos dos meses y van a contar con una subvención del plan de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). Así, junto con la licitación de la futura residencia de estudiantes del antiguo cuartel de Pontoneros, el equipo de PP Y Cs está dando “sus primeros pasitos” de los muchos que tendrá que dar para encontrar solución a la degeneración de una zona de la ciudad cuyos vecinos llevan años denunciando.

El anuncio lo ha hecho Serrano en una comparecencia a petición del PSOE, cuyo portavoz de Urbanismo, Horacio Royo, ha sido muy crítico con las previsiones del concejal naranja. El socialista le ha acusado de no tener en cuenta las propuestas ofrecidas por la oposición y de que su plan se ciñe a realizar mejoras urbanísticas puntuales, cuando se tendría que realizar una actuación en todo el conjunto del barrio de San Pablo.

Así, el del PSOE ha pedido que se lleven a cabo también iniciativas de carácter social y cultural que ayuden a revitalizar la vida de esta parte del Casco Histórico, y ha mencionado espacios como el centro social Luis Buñuel y Las Armas. “Se esconde en los técnicos para no tomar decisiones. Si no tiene en cuenta al PSOE el plan especial de Pignatelli estará finiquitado”, le ha espetado Royo a Serrano.

Cuatro cámaras de seguridad más

Asimismo, en el debate el concejal de Urbanismo también ha reconocido su error cuando estableció las prioridades en este plan especial, lo que va a conllevar un retraso en la puesta en marcha de algunos trabajos. Aún así, Serrano ha advertido que espera que para después del verano ese proyecto de modificación esté acabado, por lo que espera ejecutar en su totalidad el presupuesto de 2.000.000 de euros para regenerar esta zona que se pactó para este 2021. Para más adelante quedará la reforma del entorno de la iglesia de San Idelfonso o el proyecto del Museo Andalusí.

Con respecto a Pontoneros, que para Serrano es una de las “claves” del plan especial para este barrio zaragozano, la izquierda ha vuelto a criticar este proyecto dado que los estudiantes que residan en este edificio no serán sino “población flotante”, que no estarán durante el verano y que no harán uso, presumiblemente, de los comercios del barrio, ya que harán vida fuera de las calles de San Pablo, lo que no ayudará a que se cumplan los objetivos de regeneración.

A pesar de los encontronazos, Serrano ha defendido su labor y ha anunciado también que prevén instalar cuatro cámaras de seguridad más para aumentar la tranquilidad de los vecinos. El concejal también ha recordado que se han licitado ya proyectos de rehabilitación de viviendas en Zamoray (números 14 y 16), Cerezo 45 y calle Armas 49 por un valor de más de un millón de euros.