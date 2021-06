Zaragoza, como todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, deberá contar con una zona de bajas emisiones en la que no podrán entrar los vehículos más contaminantes. Hasta el momento el ayuntamiento no había dado muchos detalles de cómo se pondrá en práctica esta política, a la que obliga la nueva ley estatal contra el cambio climático . No obstante, la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, ha dado algunos detalles más. Habrá un registro en el que los conductores que quieran acceder deberán apuntarse –siempre que cumplan con los requisitos que se impongan– y unas cámaras se encargarán de leer las matrículas de los coches que entren al área restringida.

Estas son alguna de las ideas con las que trabaja el área de Movilidad, si bien ya parece seguro que la gestión de las cámaras que vigilarán los accesos a la zona de bajas emisiones dependerá de la empresa adjudicataria del nuevo pliego de las áreas de estacionamiento regulado, en el que el consistorio ya está trabajando porque debe renovarse.

Para comprar el sistema de cámaras el consistorio va a pedir, según anunció el alcalde Jorge Azcón hace algunas semanas, financiación de los fondos europeos. Una vez instalado, estas serán las encargadas de vigilar los vehículos que entren al área de acceso limitado, cuyo tamaño es otra de las incógnitas de la implantación del Madrid Central zaragozano. «El planteamiento inicial no será muy intrusivo y a medida que los ciudadanos vayan conviviendo con esta medida podremos ir ampliándola», ha explicado Chueca, que nunca se ha mostrado muy entusiasta con la limitación, a la que obliga el Estado. «En Zaragoza no tenemos una necesidad imperiosa porque en la ciudad no se dan episodios de alta contaminación», ha asegurado.

La zona

Así, el área que se restrinja podría acotarse al Casco Histórico, ha dicho Chueca, o a la actual zona cero que contempla el Protocolo de actuación ante episodios de alta contaminación por dióxido de carbono, cuyo perímetro lo marcan los paseos Echegaray y Caballero, María Agustín, Pamplona, Constitución y de la Mina; y las calles Asalto y Alonso V. Si finalmente esto es así, para acceder al paseo de la Independencia, por ejemplo, solo se podría si previamente uno se ha registrado y si cuenta con un vehículo autorizado por no ser considerado como muy contaminante.

Habrá excepciones, eso sí, como los residentes de la zona acotada («para que no obligarles a comprar un coche nuevo»), los vehículos de urgencias y servicios esenciales y los de las personas con movilidad reducida. No obstante, Chueca ha explicado que para detallar qué coches no podrán entrar en la zona de bajas emisiones, van a esperar a que el Ministerio de Transición Ecológica marque la pauta sobre las etiquetas ambientales que llevan los turismos y que marcan cuánto contaminan, ya que podría variar el sistema actual.

Además, también se va a esperar a aprobar la nueva ordenanza de movilidad, que empezará a trabajarse en septiembre, aunque hasta ahora Chueca, según ha afirmado, ya se ha reunido con algunos agentes implicados, como la Policía Local, para establecer los primeros esbozos de la futura norma.

36.000 plazas / Más allá de la futura regulación de la zona de bajas emisiones de Zaragoza, la comisión de Movilidad debatió ayer sobre la creación de más parkings en la ciudad. Para ello, el área que dirige Chueca, en colaboración con Urbanismo, está buscando solares que puedan utilizarse, aunque sea de manera temporal, para tal fin. Según la concejala, en la ciudad hay un déficit de 36.000 plazas de garaje.

Sobre esta cuestión, el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, propuso utilizar edificios abandonados o sin uso para crear «aparcamientos en altura», que servirían para poder sacar los estacionamientos en batería de las calles y mejorar así la escena urbana. Si se eliminaran las plazas en calzada, las aceras podrían ensancharse y arbolarse, lo que sería necesario, según Rivarés, en los barrios más antiguos, que tienen vías estrechas.