La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández (Ciudadanos), se comprometió ayer con el portavoz de Vox, Julio Calvo, a cambiar el nombre del parque y vial del Che Guevara, en el barrio del Actur. «Se llevará a cabo», dijo la vicealcaldesa, aunque no especificó cuándo se realizará el cambio.

Sí que negó Fernández la constitución de un grupo de trabajo para estudiar el cambio de denominación, tal y como pedía Vox. La retirada del callejero del Che Guevara responde a una moción aprobada por PP, Cs y la ultraderecha el 31 de julio de 2019, apenas un mes después de comenzar el mandato del popular Jorge Azcón como alcalde.

La propuesta nació del partido de Santiago Abascal, que desde que tienen presencia en el consistorio zaragozano han solicitado este cambio en más de una ocasión. «Es un personaje auténticamente repugnante», aseguró Calvo, que también se refirió al nombre de Margarita Nelken, que también está presente en el callejero y que también piden retirar.

El compromiso de la vicealcaldesa se ha producido en un momento en el que el consistorio se encuentra inmerso en un largo y dilatado proceso de estudio para decidir qué hacer con las calles Gonzalo de Calamita y Miguel Allué Salvador, dos personajes que según la Fundación 14 de abril, basándose en documentación histórica, participaron en las purgas de maestros y profesores republicanos tras el golpe de Estado de 1936.

Tras más de un año, informes de por medio y dos reuniones de un grupo de trabajo, el equipo de Gobierno todavía no ha decidido sobre estas dos calles, si bien con el caso del Che Guevara no ha hecho falta tanto estudio. Solo una moción que, por otra parte, Fernández no aclaró cuando ejecutarán y que lleva dos años pendiente.

Sí que han decidido PP y Cs no retirar el nombre de la calle Arzobispo Domenech, que pidió a los obispos del mundo que se unieran a la cruzada contra la segunda república. Sobre esta cuestión, Fernández siempre ha dicho que la DGA, de quien depende velar por el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, no lo ha pedido. Precisamente sobre esta norma el portavoz de Vox aseguró que «si llegamos a tener responsabilidades de Gobierno la derogaremos».