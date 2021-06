El Ayuntamiento de Zaragoza reducirá el agujero económico de 10,3 millones del remanente de tesorería del 2020 utilizando el de los organismos autónomos municipales que, en su caso, fue positivo. En total, 1,6 millones que se declararán como «no disponibles» para los patronatos en el pleno municipal de mañana con el objetivo de que vayan a parar a saldar la brecha que dejó el año del covid.

La concejala de Hacienda, María Navarro, aseguró en más de una ocasión que no era necesario ejecutar ninguna medida hasta final de año y que este balance negativo se compensaría con el presupuesto del 2021. Finalmente ha optado por buscar como tapar el agujero económico, como le reclamó la oposición. Lo hará, entre otros motivos, para que la DGA autorice el préstamo de 19 millones cuanto antes ya que, de no hacerlo, no podrá ejecutar todas las inversiones que tenía previsto financiar con este crédito bancario.

El informe de liquidación en el que se dio cuenta del remanente del 2020 iba acompañado de tres medidas que podría adoptar el Gobierno de Zaragoza para adecuar el presupuesto: reducir gastos no comprometidos; endeudarse (legalmente no se puede hacer); e incluir en el presupuesto del 2022 el agujero económico actual. El equipo de Gobierno de PP-Cs ha optado por esta última medida y lo ha hecho dejando sin remanente a los patronatos. Una vez que el pleno avale esta decisión, el agujero económico será de 8,7 millones que podrían seguir reduciéndose.