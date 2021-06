El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado la “mala gestión” del equipo Gobierno PP-Cs al no haber justificado de manera pormenorizada cómo va a hacer frente al agujero de más de 10 millones con el que cerró el presupuesto del año pasado. Decidir cómo va cubrir este remanente negativo es un requisito indispensable, recogido en el artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales.

La portavoz de Hacienda del PSOE, Ros Cihuelo, ha destacado que esta exigencia de la Ley de Haciendas Locales, que se remonta a la época del PP, estipula claramente este requisito, pero de momento el Gobierno PP-Cs solo llevará este miércoles a un pleno extraordinario y urgente la justificación completa de 1,6 millones, restándolos de los ahorros de los Patronatos, mientras que el resto queda en el aire. Deja abierta la posibilidad de detraer inversiones o acudir al superávit del presupuesto del año que viene. “Ya les advertimos de que no tendrán el apoyo del PSOE si lo que pretenden es seguir quitando inversiones previstas en el presupuesto”, ha adelantado la edil socialista.

El Gobierno se ha visto obligado a convocar un pleno extraordinario y urgente y sacar este punto fuera del pleno ordinario al no facilitar el expediente a los grupos de la oposición con 48 horas de antelación. “Es inadmisible que este Gobierno no dé un expediente tan importante con el tiempo que marca el reglamento. Demuestra una vez más la falta de transparencia de PP-Cs”, ha censurado la concejal socialista, que ha adelantado que dada la importancia de esta cuestión, el PSOE apoyará el expediente para garantizar que no se paralice.

Cihuelo ha recordado que la “ineficacia” de este Gobierno puede tener “efectos devastadores” para la ciudadanía, ya que si no se cumple la Ley de Haciendas Locales, podría peligrar el préstamo de 19 millones que el Ayuntamiento ha solicitado para acometer varios proyectos. “Antes, deben cumplir con los requisitos que exige la ley”, ha destacado la concejal. Para Cihuelo, el Gobierno PP-Cs está cometiendo “error tras error” y su “ineficiente gestión” ha hecho que, entre otras cuestiones, se generase este agujero de 10 millones de euros. “Ellos decidieron gastarse los ahorros de todos los zaragozanos, 40 millones de euros, en pagar a las grandes contratas y crear este remanente negativo. Es una mala gestión”, ha subrayado la edil socialista.