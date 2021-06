Ander Herrera será el pregonero de ls fiestas del Pilar 2021. Así lo ha anunciado la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, en la mañana de este martes ante los medios de comunicación.

Con este anuncio se van perfilando poco poco los Pilares de este año, en los que ya se sabe que habrá Ofrenda de flores aunque sea en un formato más reducido. Esa es por lo menos la intención del ayuntamiento, que también ha licitado ya el montaje del recinto ferial de Valdespartera, que será más pequeño que en otras ocasiones, estará vallado y con el aforo limitado. El montaje de las Casas Regionales en Independencia, la zona de ocio infantil Río y Juego, y los espacios con los que puedan contar las peñas están todavía en el aire.

🛑ANUNCIO PREGONERO/A🛑 Hoy a las 12h, no te pierdas en directo el anuncio del pregonero/a de las Fiestas del Pilar 2021.



👉¿Quién crees que será?#Pilar21 #ZGZCultura pic.twitter.com/aADwXBXGNy — Fiestas del Pilar (@FiestasPilarOfi) 29 de junio de 2021

También se sabe ya, eso sí, que en 2021 no habrá ni Espacio Zity ni carpa de la cerveza, lo que no quita que se estén programando conciertos en el pabellón Príncipe Felipe. con un aforo de 3.000 personas, un tercio del pabellón, actuarán: Fangoria (9 de octubre), Hombres G (11 de octubre), Bad Gyal (12 de octubre), Vetusta Morla (14), El Barrio (15) y God save the queen (16).

También se conoce ya el cartel anunciador de las fiestas, que ha sido elaborado por los diseñadores zaragozanos Inés Marco y Miguel Frago. El jurado tenía claro que este año debía ser «alegre pero tampoco explosivo» para representar con cierta prudencia la rampa de «salida» de la crisis sanitaria. Un camino de flores reúne todos esos ingredientes y lo hace, además, sin hacer alusiones a ningún elemento relacionado con el virus, algo de lo que quería huir el jurado. «Nuestro cartel es pospandemia total, queríamos hacer algo alegre», subrayó Marco en la presentación celebrada en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Hasta la fecha, el ayuntamiento está manteniendo reuniones periódicas con los sectores que participan en las fiestas para ir perfilando todos los detalles, si bien, parece seguro, que cada paso que da el consistorio no es en falso. Zaragoza, sin contar a Valencia que movió las Fallas a Septiembre, podría ser la primera gran ciudad en celebrar unas fiestas en España en la era covid.