El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se ha salvado de la reprobación. El pleno del ayuntamiento votaba este viernes una moción conjunta del PSOE, ZeC y Podemos que pedía censurar al regidor por haber votado a favor en la tramitación de un expediente urbanístico en el que sus padres aparecían como propietarios de parte de los terrenos. Asimismo, la izquierda solicitaba también la creación de una comisión especial de investigación para arrojar luz sobre esta cuestión, que criticaron por poco transparente.

No obstante, en el transcurso del pleno pronto se supo que las intenciones de la izquierda no iban a prosperar, puesto que el primero en tomar la palabra fue el portavoz de Vox, Julio Calvo, que aclaró que se queda satisfecho con las explicaciones del alcalde. Calvo no ve mala intención en el hecho de que el alcalde no se abstuviera o ausentara en la votación, aunque hubiera sido lo propio, admitió. Según había explicado Azcón en días anteriores (este viernes ni siquiera hizo uso de su derecho a intervenir cuando quisiera), no conocía que unos suelos de su familia estaban incluidos en un proyecto de reparcelación en el entorno de la prolongación de Tenor Fleta y que, aunque la aprobación del expediente no haya dotado de nuevos derechos ni de beneficios a sus progenitores, lo conveniente hubiera sido no votar a favor si lo hubiera sabido.

Así, los 16 concejales de la derecha (PP, Cs y Vox), que suman mayoría absoluta, evitaron la comisión de investigación y la reprobación, pero según alertaron desde la izquierda la ayuda de Vox no le va a salir gratis al alcalde. A partir de ahora, cuando la ultraderecha vuelva a amenazar a PP y Cs con no aprobar los presupuestos si no se cumplen sus exigencias, Azcón lo tendrá más complicado para regatearles.

«Nosotros somos los primeros en exigir responsabilidades, así que lo primero que hicimos es buscar el expediente. Y no más tarde de 15 minutos nuestros asesores nos dijeron que el tema no tenía ningún recorrido», argumentó el de Vox, al que Pedro Santisteve (ZeC) le acusó de convertirse ahora en «la derechita cobarde» por no apostar por la comisión de investigación. «No se trata de un juicio político, es un juicio ético y de moralidad. Están ustedes ­–le espetó el de ZeC a Azcón– devolviendo los favores a los que le ascendieron a la Alcaldía». El exprimer edil se dirigió también en sus intervenciones a Ciudadanos para tratarles de convencer para que permitieran la comisión de investigación. «Dicen que vinieron a regenerar la vida política. Absténganse entonces aunque sea para que pueda una comisión y transparencia», dijo.

Azcón ya acumula «muchos errores»

Por su parte, desde el PSOE, su portavoz, Lola Ranera, criticó que la excusa del alcalde sea que no supiera el contenido del expediente aprobado, puesto que es su obligación leérselos. Y hubo más: «Le conozco desde hace mucho tiempo, señor Azcón, y usted ha montado una de jaleos cuando estaba en la oposición… ¿Se acuerda del bote de gomina? ¿Qué hubiera hecho usted si el que hubiera aprobado este expediente hubiera sido Santisteve?», recriminó la socialista.

«Son ya muchos errores, señor Azcón –prosiguió--. Los lacitos naranjas, el móvil de la señora Navarro, la operación Quirón… Usted no puede explicar por qué no se inhibió en la votación cuando tendría que haberlo hecho. Se ha equivocado». Azcón no llegó a responder y de su defensa se encargaron la vicealcaldesa, Sara Fernández (Cs) y la portavoz del equipo de Gobierno, María Navarro.

Por su parte, Santisteve, de ZeC, criticó que «la vara de medir» de Azcón «siempre ha sido muy corta». «Usted se ha permitido darnos lecciones de ética», le dijo Santisteve al regidor popular para después recordarle que no haberse abstenido en esa votación supone violar la ley aragonesa de Integridad y Ética en las administraciones, aprobada en 2017.

Asimismo, Amparo Bella, de Podemos, aseguró que se están desarrollando proyectos urbanísticos siguiendo los intereses propios y de las grandes constructoras. «Si dicen que no ha habido ningún problema, ¿por qué no dejan que haya una comisión de investigación?», preguntó la portavoz morada.

Desde el equipo de Gobierno han insistido siempre en que la aprobación del mencionado expediente no es sino un trámite administrativo reglado y que se ajusta a la ley. No lo dijo Azcón, sino Fernández y Navarro, pero habrá que ver si el alcalde calla también cuando desde Vox le aprieten.