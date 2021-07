El Ayuntamiento de Zaragoza recordará a las víctimas de la violencia machista con la colocación de placas o símbolos en todos aquellos lugares en los que una mujer ha sido asesinada a manos de un hombre. Así lo ha acordado el pleno, con los votos en contra de Vox, que sigue sin reconocer la violencia de género, y tras un bronco debate cargado de reproches entre izquierda y derecha y en el que el alcalde, Jorge Azcón, ha asegurado que la ciudad se adherirá al sistema Viogén y “condenará siempre la violencia machista. Se cometa en la ciudad o en cualquier otra”.

La moción que ha presentado hoy el PSOE era exactamente la misma que propuso debatir en el último pleno y que la mayoría de PP, Cs y Vox impidió. Al presentarla de urgencia tras el asesinato de Katia en Las Fuentes, requería del apoyo del pleno para ser tratada, algo que no sucedió. Hoy, tras el crimen de Barbastro, se ha debatido y han salido adelante seis de los siete puntos que incluía. El único que no ha sido aprobado instaba al Gobierno de PP-Cs a eliminar el término “intrafamiliar” de todas las partidas destinadas a víctimas de la violencia de género. Una definición que exigió en su día Vox para apoyar los presupuestos y que ni PP ni Cs han aceptado.

El PSOE ha logrado el apoyo de Podemos, ZeC, PP y Cs en el resto de puntos entre los que destacan la incorporación de efectivos de la Policía Local suficientes para facilitar la adhesión al sistema Viogén del Ministerio de Interior, el desarrollo de campañas de sensibilización y la elaboración junto a las entidades feministas de un protocolo para instalar en los lugares en los que se han producido crímenes machistas una placa en su recuerdo, “para crear conciencia y para que los más jóvenes sepan que en sus barrios un hombre ha asesinado a una mujer”, ha resumido la portavoz del PSOE, Lola Ranera.

Tenso debate

Este ha sido el resultado de una moción que ha generado un tenso debate cargado de reproches entre una bancada y otra. Al margen de que Vox ha vuelto a negar que se trata de violencia de género y machista, PP, Cs, PSOE, ZeC y Podemos se han enzarzado por el retraso de la incorporación de la capital al sistema de protección de las víctimas.

Desde la izquierda le han recriminado a Azcón que, a día de hoy, la ciudad siga sin acceder al sistema Viogén, y la bancada popular y liberal les ha reprobado por no haberlo hecho durante los 16 años en los que han gobernado. El debate ha sido, en definitiva, un típico “y tú más”.

Ranera ha recordado que 1.101 mujeres han sido asesinadas en España desde 2003, 31 en Aragón. “Estas cifras escalofriantes nos deberían hacer pensar que estamos ante un problema real, que tenemos que hacer un frente común para acabar con esta lacra ante la que no puede existir ni negacionismos ni matices”, ha declarado. Por ello, ha insistido, en que es vital que Zaragoza se adhiera al programa de protección.

Desde Podemos, Amparo Bella, ha advertido del repunte del “feminicio que se está produciendo en el país y esto es un atentado contra los derechos humanos”. “Ya hay más mujeres asesinadas que todas las víctimas del terrorismo”, ha destacado tras reclamar un aumento de plantilla de policías para evitar nuevos casos.

La concejala de ZeC, Luisa Broto, ha criticado la “banalización” que se está haciendo de la violencia machista desde algunas formaciones, en referencia a Vox, y del peligro que existe de que este tipo de crímenes se normalicen. “No podemos acostumbrarnos. Cada vez que negamos la violencia machista estamos lanzando un mensaje que no nos conviene”. El resultado, ha dicho, es que “el 44% de las mujeres no denuncian porque piensan que no es lo suficientemente grave”. “Hasta se llegó a culpar a las mujeres de la pandemia por celebrar el 8M”, ha maldecido.

Por su parte, la concejala de Mujer e Igualdad, María Antoñanzas, ha acusado al PSOE de querer “capitalizar” la violencia machista y le ha recordado que este sistema de protección se implantó en el 2007 y, sin embargo, los gobiernos de izquierda no dieron el paso de solicitar su adhesión. La concejala delegada de la Policía Local, Patricia Cavero, ha añadido que el Gobierno de PP-Cs sí lo hará.

También el alcalde ha querido recalcarlo. El 23 de septiembre del 2020 el primer edil mandó una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para proponerle su adhesión en el apartado que concierne a la prevención y puesta en común de los datos de Policía Local o la Casa de la Mujer, que no en la protección porque existe un déficit de plantilla policial propia. Esta sugerencia fue rechazada y desde Madrid se le instaba a la ciudad a incorporar policías locales. Por ahora la plantilla se ha reforzado con 43 agentes, que se completará con otros 33 de la Oferta Pública de Empleo (OPE) pendiente.