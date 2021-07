El asunto de la pancarta con las banderas LGTBI y Trans del balcón del Ayuntamiento de Zaragoza tiene un nuevo capítulo. Ahora, diez días después de que el magistrado del Juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo obligara a retirar el cartel que se colocó con motivo del día del Orgullo, la misma sala ha anulado la medida cautelarísima que obligó a quitar el letrero, en el que se podía leer Zaragoza es diversidad.

La decisión del juzgado, en la práctica, no supone nada puesto que al ser la medida que se dictó en su momento cautelarísima, la retirada del cartel se tuvo que llevar a cabo de inmediato y, según ha anunciado el consistorio, no se volverá a colocar ahora porque se hace solo para el 28 de junio, día del Orgullo. En el nuevo auto, fechado el 6 de julio, el juez deja sin efecto el requerimiento que realizó a la institución, que presentó un recurso a través de la asesoría jurídica para solicitar la desestimación de la medida que obligaba a quitar el cartel.

Pero este no será la última vez que la Justicia tenga que pronunciarse sobre el asunto ya que el auto solo anula la medida cautelarísima de retirada y no avala la colocación de la pancarta en años próximos. Eso lo tendrá que decidir el Tribunal Superior de Justicia de Aragón tras el recurso que presentó el ayuntamiento a un decreto del Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo, que estimó un recurso de Abogados Cristianos y calificó la colocación de la bandera LGTBI en el balcón consistorial como “contraria a derecho” por no tratarse de una bandera oficial.

El auto se conoce ahora en pleno auge de las reivindicaciones y protestas del colectivo LGTBI tras la muerte del joven Samuel Luiz en A Coruña. En su momento, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quiso visibilizar el malestar del equipo de PP y Cs con el auto del magistrado que prohibió la colocación de la bandera sumándose a la manifestación con la pancarta que le obligaron a retirar.

El pasado lunes, la plaza de España de Zaragoza se volvió a teñir de arcoíris para protestar por el asesinato de Samuel, en lo que fue una segunda versión de la manifestación del Orgullo que había tenido lugar siete días antes. En esta ocasión, la alegría dio paso a la indignación y el malestar en los últimos días se está extendiendo por toda España.