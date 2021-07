Dos semanas han pasado desde que la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández (Cs), asegurara ante una pregunta de Vox que cumplirían con la moción aprobada en 2019 para retirar del callejero de la capital aragonesa el nombre del Che Guevara. No dijo cuándo, pero ahora la oposición de izquierdas en el consistorio le ha acusado a la de Ciudadanos de "acceder de manera unilateral" a las peticiones de la extrema derecha. Por ello, y para analizar este cambio de denominación, PSOE, ZeC y Podemos han pedido que se convoque de urgencia al grupo de trabajo de la memoria histórica, el mismo que ha estudiado la eliminación de los restos franquistas del mapa de la ciudad y que pocos frutos ha dado.

Así, los grupos municipales de la izquierda, que suman 15 de los 31 concejales del consistorio, han mostrado su "sorpresa y malestar" ante el anuncio de Fernández cuando durante la última reunión del grupo de trabajo de memoria histórica la vicealcaldesa dijo que "no se procedería al cambio de nombres de viales que aquellas calles que no hubieran sido incluidas en el listado de peticiones presentado" por el Gobierno de Aragón. Se refería entonces, por ejemplo, a la calle Arzobispo Doménech, que no se va a cambiar de denominación a pesar de la petición de algunas entidades memorialistas, como la Fundación 14 de abril. Doménech fue el prelado que, tras el golpe de estado fascista de 1936, llamó a los obispos europeos a sumarse a la "cruzada" contra la república, pero PP y Cs se escudan en que, si la DGA no lo pide, que es quien debe ejecutar la Ley de Memoria Democrática de 2018, no es necesario el cambio.

El grupo de trabajo fue el método escogido por PP y Cs, y avalado por la Justicia, para que los grupos políticos se pronunciaran sobre las calles con pasado franquista, si bien, la última decisión la adoptará el equipo de Gobierno, por lo que la oposición siempre criticó este grupo por considerar que, en realidad, estaba vacío de contenido. Ahora, con el compromiso asumido por la vicealcaldesa con Vox, PSOE, ZeC y Podemos critican las facilidades que se darán para quitar al Che del callejero y el largo procedimiento (que no ha terminado) que se ha llevado a cabo con los viales con relación con la dictadura de Franco.

Los tres grupos han mostrado su descontento en una nota de prensa conjunta, una fórmula poco frecuente en el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque no excepcional. En ella se recogen las impresiones de los portavoces en materia de memoria histórica de la oposición. Por parte del PSOE, Alfonso Gómez Gámez ha considerado que "el cambio del nombre del vial supone claudicar ante los prejuicios ideológicos de la formación de ultraderecha y es una muestra clara de las cesiones del equipo Gobierno PP-Cs ante Vox, a cambio de su apoyo político". El socialista ha recordado que, "con la complicidad de Cs y PP se ha producido la quiebra de históricos consensos en el consistorio en materia de violencia de género, de igualdad, de libertad sexual, en materia de economía social, inserción socio-laboral, cooperación y migraciones". Todo ello, dice Gómez, "ha contribuido a generar un clima de intolerancia y conflicto en las relaciones políticas y personales en el seno de la corporación”.

Desde ZeC, Pedro Santisteve ha criticado que el grupo de memoria democrática “sólo ha servido para dilatar el obligado cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, plegándose el equipo de Gobierno, y en especial Ciudadanos, a los deseos de Vox”. Santisteve ha advertido de que, en el caso de que Sara Fernández atienda de forma unilateral la solicitud de la ultraderecha, quebrando consensos históricos del ayuntamiento, Zaragoza en Común se planteará “la razón de estar en una comisión que se niega a entablar una negociación que salve el más amplio consenso y que restringe el ámbito de las calles a renombrar a tan solo las propuestas por la DGA”.

La respuesta de Fernández

Y en Podemos, la concejala Amparo Bella ha tildado de “muy preocupante” la decisión tomada unilateralmente por la vicealcaldesa. "De nuevo, "vemos cómo el Gobierno de Azcón vuelve a ceder a las exigencias de la ultraderecha", dice la nota de prensa. "Frente a la posibilidad de alcanzar consensos, prefiere nuevamente elegir la confrontación, accediendo a todo lo que Vox pone sobre la mesa”, ha añadido la portavoz morada.

Así, ante estas “intolerables cesiones” y “bochornosa claudicación”, los tres grupos municipales exigen la inmediata convocatoria extraordinaria y urgente del grupo de trabajo en el cual se ha debatido el cambio de nombre de determinados viales de la ciudad "al objeto de poner de manifiesto las contradicciones y la diferencia de criterio de la vicealcaldesa en función del solicitante y la tendencia ideológica de la persona que se somete a escrutinio público".

La reacción de la vicealcaldesa no se ha hecho esperar y desde su equipo de comunicación han advertido este mismo lunes que "este grupo de trabajo fue formado tras dos mociones (una en el anterior mandato y otra en este actual) para debatir y analizar los cambios de nombre y títulos del nomenclator municipal pedidos a tal efecto dando así respuesta a la aplicación de las leyes de Memoria Democrática y Memoria Histórica". No obstante, "en ninguna de esas peticiones o consideraciones se incluía Che Guevara, que da nombre a una calle y a un parque de la ciudad". La retirada de este nombre fue aprobada, "de manera paralela e independiente", dicen desde el equipo de PP y Cs, "en otra moción debatida en sesión plenaria en el Ayuntamiento de Zaragoza el 31 de julio de 2019". "Y dando cumplimiento al acuerdo mayoritario del pleno, se retirará en un futuro el nombre a dicho parque y a dicha calle", han zanjado.

"La vicealcaldesa lamenta que se mezclen temas de tanta importancia como el de la Memoria Histórica con otros intereses de tinte partidista, como es el cambio del nombre de Che Guevara, y que ya fue tratado, debatido y votado en pleno", han sentenciado desde el consistorio.