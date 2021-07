La llegada del verano, tiempo de descanso y vacaciones para algunos, ha puesto de manifiesto los problemas de personal que «históricamente» ha tenido el Ayuntamiento de Zaragoza y ahora, el equipo de Gobierno de PP y Cs tiene que hacer frente a nuevas reivindicaciones por parte de empleados municipales o de empresas adjudicatarias. En concreto, hay dos servicios que están ahora en lucha: el de los centros deportivos, que piden más personal, y el de las trabajadoras de una de las compañías que presta el servicio de atención a domicilio.

En el primer caso, los empleados de los centros deportivos municipales llevan semanas denunciando las carencias de personal que sufre el servicio. Desde los sindicatos estiman que serían necesarias unas 30 contrataciones y alertan además de que, en los próximos años, se va a jubilar «el 40%» de la plantilla.

Los empleados de este servicio ya se colaron en la inauguración de las instalaciones de las piscinas de Gran Vía y en el acto de conmemoración de los dos años de gobierno del equipo de PP y Cs. Ahora se han puesto a repartir octavillas en los centros para dar a conocer entre los usuarios sus reivindicaciones. «Creemos que no interesa fomentar el empleo público por parte de PP y Cs para que, cuando las deficiencias y la falta de personal sean irremediables, no haya ningún problema en privatizar este servicio, que es uno de los mejores valorados», lamentan los sindicatos sobre el funcionamiento de las piscinas municipales, que critican la fórmula de concesión que se ha escogido para construir las nuevas instalaciones de La Almozara.

Por su parte, las representantes sindicales (UGT, CGT y CCOO) de las trabajadoras de Arquisocial, una de las tres empresas adjudicatarias del servicio de atención a domicilio en Zaragoza, han puesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo por considerar que la compañía no está pagando a sus empleadas según les correspondería, ya que no se les está reconociendo la antigüedad que les corresponde desde que esta compañía asumió este contrato el pasado mes de enero.

Por tanto, desde hace seis meses las trabajadoras no están cobrando lo que les correspondería, lo que supone «un agravio comparativo» con respecto a las demás trabajadoras del servicio, que está dividido en tres lotes.

Un contrato con pocos recursos, el origen del problema

Las trabajadoras del servicio de atención a domicilio en Zaragoza ya criticaron el año pasado el proceso de adjudicación de los lotes de esta prestación por considerar que el precio de licitación era demasiado bajo, lo que no iba a permitir que las empresas ganadoras de la concesión cumplieran con el contrato. No obstante, los sindicatos habían alertado sobre los problemas que había dado, según ellos, la empresa People Plus en otras comunidades pero resulta que ha sido Arquisocial, que es aragonesa, «la que no está cumpliendo», denuncian.