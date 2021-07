Los Bomberos de Zaragoza están trabajando en el desalojo de un edificio en la calle Boggiero n° 45 como consecuencia del derrumbe de un falso techo en la segunda planta del bloque provocando un daño estructural. Se trata de un edificio de cuatro plantas con una vivienda por cada una de ellas.

Según fuentes municipales, este derrumbe ha arrastrado parte del forjado de cañizo antiguo, razón por la que se ha solicitado la presencia de la técnico municipal de guardia que, tras inspeccionar el edificio, ha decretado su desalojo por razones de seguridad. De momento, los servicios sociales ofrecerán alojamiento a una familia de cinco miembros (dos adultos y tres menores) que se encontraban en su vivienda de la cuarta planta, mientras que el resto de ocupantes se reubica en pisos de familiares.

En principio, ese daño no parece presentar un problema de ruina inminente por lo que se va a proceder a apuntalar en todas las plantas para estabilizar el inmueble y que no progrese el deterioro. Por el momento, el edificio, que no está incluido en el catálogo municipal de edificios histórico-artísticos ni tiene ninguna figura de protección especial, quedará apuntalado, estable y cerrado y en próximos días se continuará trabajando.

La Policía Local y los servicios sociales municipales están trabajando sobre el terreno para buscar soluciones habitacionales a esta familia y a otras personas que pudieran estar afectadas. Tras el desalojo, la finca quedará clausurada a la espera de los informes que determinen las acciones a adoptar.