El Partido Animalista (Pacma) ha presentado una denuncia ante el Gobierno de Aragón por los traslados de las colonias felinas del Parque Pignatelli y el Teatro Romano al terreno conocido como El Guano llevados a cabo por el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde la formación recuerdan que ya enviaron dos escritos a dicho consistorio, instándoles a paralizar los traslados y a atender a las propuestas de las gestoras que han cuidado y controlado estas colonias durante años.

En el primer de los casos, el traslado de los felinos de los depósitos de Pignatelli se realizó antes de que comenzasen las obras de urbanización de esta zona verde y, en el segundo, tras la solicitud de la Comisión Provincial de Patrimonio.

En ambos escritos, PACMA advirtió al Ayuntamiento de Zaragoza que, de no paralizar los traslados, emprendería las acciones legales oportunas y, tras tener conocimiento de que han continuado con las reubicaciones de las colonias, ha interpuesto denuncia ante el Gobierno de Aragón. Desde la formación recalcan que, por las imágenes y vídeos publicados, las instalaciones de El Guano no reúnen las condiciones de seguridad y bienestar necesarias para los animales, y que, de hecho, el terreno sufrió actos vandálicos que provocaron la huida de varios de los gatos ya trasladados, evidenciándose así la inseguridad de las instalaciones para albergar a los animales.

En la denuncia interpuesta ante el Gobierno de Aragón, el Partido Animalista argumenta la falta de condiciones adecuadas para los animales en el terreno, que carece de suficientes sombras y de zonas adecuadas y diferenciadas para descansar y comer, algo fundamental para los gatos, y señala que el Ayuntamiento de Zaragoza ha ignorado en todo momento la opinión y las propuestas de las cuidadoras, como la de trasladar a los gatos a una zona acotada en el área conocida como Área 33 del Parque Pignatelli, que no iba a verse afectada por las obras. Según Pacma, el ayuntamiento no solo no paralizó el traslado de esta colonia, sino que, ignorando tanto los requerimientos de Pacma como las protestas ciudadanas, inició también el traslado de la colonia del Teatro Romano.