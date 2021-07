La junta de distrito de El Rabal de Zaragoza ha pedido que se habilite de forma temporal la explanada de la Estación del Norte como aparcamiento provisional, para aliviar la falta de estacionamiento que hay en la zona por las obras que se están acometiendo. La presidenta de El Rabal, la también portavoz socialista, Lola Ranera, ha visitado esta mañana la zona para buscar una solución. Actualmente, se está ejecutando la reforma de la calle de Santiago Lapuente y varias comunidades de vecinos han aprovechado el verano para pintar los garajes. “Hemos pedido en numerosas ocasiones un equipamiento de ciudad para la explanada de la Estación del Norte, pero el Gobierno PP-Cs no lo tiene entre sus prioridades. Por ello, mientras, queremos que se dé una salida temporal a esta explanada, al menos, para que minimice los problemas de aparcamiento en la zona”, ha señalado la edil socialista. La junta ya ha mostrado su disposición a habilitar como estacionamiento temporal esa explanada es más de una ocasión. De hecho, la comisión de Urbanismo del distrito ha elevado ya a Infraestructuras la petición. “No entendemos por qué la concejala Natalia Chueca mintió en la comisión. Dijo que desde el distrito y, en concreto yo, como presidenta de este, estaba en contra de esta iniciativa. Los vecinos saben perfectamente que no es verdad, he pedido y solicitado en numerosas ocasiones que se dejara la explanada como aparcamiento provisional”, ha explicado Ranera.

La presidenta del distrito ha recordado, además, que la Comisión de Urbanismo de El Rabal ha vuelto a insistir en la necesidad de impulsar un Plan de Desratización para acabar con las plagas de roedores que actualmente “campan a sus anchas” en diferentes puntos del distrito. “Es un tema que nos preocupa, se está convirtiendo en algo endémico. Es un problema estético, pero también de salud pública.

En la última tormenta, las ratas salieron por las arquetas y se les podía ver correr por el parque Tío Jorge”, ha señalado la portavoz del Grupo Municipal del PSOE. Pendiente el tanque de tormentas Precisamente, Ranera ha hecho hincapié en que los graves problemas de malos olores, inundaciones y vertidos se solucionarían en gran medida con el reivindicado tanque de tormentas del parque Tío Jorge. “Es un proyecto muy demandado que, como otros muchos de otros barrios de la ciudad, han caído en el olvido. La prioridad del Gobierno PP-Cs no son los barrios tradicionales, donde viven el 90% de los zaragozanos. Su prioridad es el Centro, solo gobierna para unos pocos”, ha recriminado la concejal socialista.