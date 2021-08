El PSOE ha anunciado en el Ayuntamiento de Zaragoza que enmendará la última modificación de crédito que se aprobó en una sesión extraordinaria del Gobierno de la ciudad celebrada antes de que la mayoría de sus concejales –los que faltaban– se fueran de vacaciones y que reduce parte de las partidas destinadas a la escuela infantil de Parque Venecia (5.000 euros) o la reforma de la antigua fábrica de Giesa (780.000), entre otras. Cuantías necesarias para mantener vivas las partidas de dos de los teóricos proyectos estrella del alcalde.

Una decisión que adoptó el Gobierno de Jorge Azcón dos semanas después de que el mismo equipo asegurase que este año se sacaría a licitación la construcción de este centro infantil. Desde el ayuntamiento aseguraron que se haría con cargo al crédito de 19 millones.

El socialista Horacio Royo ha denunciado que se ha eliminado esta partida, así que ha adelantado que en el pleno de septiembre presentará una enmienda para tratar de darle la vuelta a esta decisión. También a la de Giesa, que se queda igualmente sin asignación presupuestaria suficiente para ejecutarse.

No son las únicas que sufrirán recortes. La modificación también afecta al centro de interpretación de la cultura funeraria, a la mejora de la escena urbana, a la actuación urgente en el centro de transformación del parque Labordeta, a los edificios sin uso y a los restos arqueológicos. En total, 1,4 millones que van a destinarse a «atender gastos de carácter específico y determinado que no pueden ser demorados a ejercicios posteriores y para los que no existe crédito o este resulta insuficiente», según consta en el expediente aprobado.

Más recortes

Hace dos semanas que el alcalde tuvo que recular y retirar el expediente con el que PP y Cs pretendían retirar algunas partidas del presupuesto vigente para hacer frente al agujero de 8,7 millones generado tras la liquidación de las cuentas de 2020. Entre sus propuestas destacaba la reforma de la avenida Cataluña, ahora que desde el equipo de Gobierno sacan pecho de la operación asfalto y calles, con reformas integrales, como la de Reina Fabiola. En este caso, el equipo de Azcón proponía reservar 200.000 euros para este año y destinar otros 350.000 se mueven para pagar el remanente negativo que quedó en 2020, de 8,7 tras cubrir una parte.

También querían dejar como no disponibles, es decir, no ejecutables, los trabajos para arreglar el parque de La Aljafería (90.000 euros); mejorar la iluminación del parque Pignatelli (250.000); la conservación de la infraestructura verde (1.690.000 ); y la reforma de la calle Osa Mayor, en Valdefierro. La izquierda dijo desde un primer momento que no apoyaría este expediente por mucho que el Gobierno de PP-Cs asegurase que no suponía una renuncia y que solo se posponían al año que viene. Algunos, por cierto, eran de esos proyectos estrella de los que tanto ha presumido el alcalde y su equipo, como la escuela de Parque Venecia, Giesa, las zonas verdes o la operación asfalto, ahora en marcha y que al consistorio le va a salir más barata, 900.000 euros menos de lo que se calculó inicialmente.

Cambios sin éxito

Después de esta intentona de Azcón, que no llegó ni a llevar al pleno porque Vox no estaba dispuesto a regalarle sus dos votos, el equipo de Gobierno de Zaragoza aprobó la modificación que dificulta el futuro de la escuela infantil de Parque Venecia, demandada desde hace años, y ralentiza el de Giesa. «Supone el enésimo hachazo a las inversiones que ha sido perpetrado con oscurantismo y agosticidad», ha asegurado Royo.