Ibón Benaque, barrendero: «La clave está en llevar una gorra y beber agua aunque no tengas sed»

Aunque el mercurio muestre su peor cara desde bien temprano, la vida de la capital aragonesa no para. Que se lo pregunten a Ibón Benaque, este barrendero zaragozano que ayer buscaba las sobras con ansia. «Estos días cansa mucho más trabajar pero intentamos adaptar nuestra ruta para ir limpiando en calles con sombra», explica este operario de FCC.

Asegura que durante una ola de calor hay dos cosas esenciales para poder soportar la jornada: «Llevar una gorra y beber mucha agua, aunque uno no tenga sensación de sed». Sencillo.

Benaque admite que busca cobijo en la sombra más veces de las habituales, sobre todo en las horas centrales del día. «Al mediodía no se ve a nadie por la calles. Parece que la ciudad se esconde y que hasta última hora de la tarde, cuando baja el sol, no revive», admite.

Según Benaque, las peores zonas para trabajar con 40 grados a la sombra son Valdespartera, Arcosur y Rosales del Canal porque hay menos sombras.

Teodoro Sanz, 'rider': «Hace mucho calor, sí, pero a uno no le queda otra que trabajar»

Teodoro Sanz descansa bajo la sombra de un árbol en la plaza España. A las 14.00 horas de ayer pocos eran los que se asomaban por alguna de las soleadas calles de Zaragoza. «Hace mucho calor, sí, pero es que es al mediodía y por la noche cuando más trabajo», explica este repartidor en patinete. «Peor sería ir en bici, eso si que tiene que ser duro ahora», admite.

De ‘veintipocos’ años asegura que no ha tomado ninguna medida extra para combatir la ola de calor o, al menos, para no llevarse ningún disgusto y sufrir un golpe de calor. «Ni llevo gorra ni agua fresca ni me he echado crema protectora», confiesa a la sombra, en un banco muy cotizado por los riders. «Estoy parado porque estoy esperando algún pedido», matiza.

Según Sanz, el verano es mucho más duro que el invierno porque el calor cansa más de lo normal, aunque los días de cierzo tampoco ayudan a amenizar la jornada.

César, operario: «Nos faltan fuentes para poder refrescarnos en algún momento»

César trabaja con esmero en el paseo Constitución de Zaragoza. Junto a un compañero está cavando una zanja para soterrar unos cables. Con la mascarilla colgada del cuello, admite que con este calor es imposible llevarla puesta. «Necesitas respirar», dice.

Como a muchos, no le queda otro remedio que trabajar de sol a sol, expuesto a temperaturas de 40 grados o más. «El truco es llevar la cabeza cubierta», dice mientras señala su sombrero de paja, más festivo que otra cosa. Y beber agua, aunque admite que, en este caso, no hay fuentes cercanas donde poder refrescarse un poco.

«Con este calor necesitas parar más veces y buscar sombra para recuperarte. Es muy duro trabajar en la calle con 40 grados, el cuerpo sufre mucho y se desgasta más», explica sin parar de trabajar.

Concentrado en la faena dice que las jornadas se hacen eternas, «mucha más largas que un día normal» y que uno acaba más cansado de lo habitual.