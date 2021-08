El Ayuntamiento de Zaragoza ha localizado alrededor de una docena de solares en los barrios que podrían ser utilizados como aparcamientos. Una medida provisional que va a ponerse en marcha para tratar de solucionar uno de los problemas que comparten la mayoría de distritos, como es la falta de aparcamientos. Por ahora, Urbanismo y Movilidad siguen estudiando las explanadas sin uso que son susceptibles de ser reconvertidas, aunque sea de forma temporal.

La decisión pretende dar respuesta a una reclamación común entre distintas juntas vecinales. En la ciudad hay 6.332 estacionamientos privados con 217.081 plazas que no pueden dar respuesta a la demanda, por lo que hay alrededor de 36.000 coches que no disponen de una plaza de garaje. El Casco Histórico es el barrio con más problemas, donde las zonas de estacionamiento público y privado no pueden dar respuesta al número de vehículos, superior al de las plazas disponibles. Algo parecido sucede en Delicias, San José y Torrero, barrios consolidados y con viviendas más antiguas que carecen de garajes.

Propuestas

Urbanismo ha remitido al área de Movilidad una docena de espacios susceptibles de ser utilizados para el uso de los vehículos. Se trata de parcelas abandonadas, sin un uso definido o que no han sido urbanizadas para el fin al que están destinadas. De hecho, en algunos casos ya se están utilizando para estacionar los coches, aunque de una forma desordenada y con accesos que no están normalizados. El consistorio quiere dignificar estos espacios y garantizar la seguridad para los peatones y los vehículos.

Aunque todavía no hay nada definido, desde Movilidad explican que se está valorando la posibilidad de utilizar la explanada que se encuentra entre la estación de cercanías del Portillo y la plaza de la Ciudadanía, sobre el cajón de las vías. Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), este solar tiene un uso residencial pero hasta que se urbanice, el ayuntamiento quiere solicitar a Adif permiso para adecentarlo y transformarlo en un área de aparcamiento que no solo le vendrá bien a los vecinos del barrio, también servirá como zona de estacionamiento disuasoria para aquellos que quieren acercarse en coche al centro.

Junto a la estación de Miraflores hay otra parcela destinada a zona verde y que, en un futuro, se adecuará para llevar a cabo la ampliación del parque de La Granja. Según explican desde Movilidad, en este caso, como sucede en otros que están definidos en el PGOU como zona verde, se podría actuar mientras se desarrollan. De hecho, añaden que aunque vaya a ser utilizado de forma temporal para los vehículos se prevé aprovechar los trabajos de adecuación del espacio para comenzar con las primeras plantaciones de árboles para que generen sombra y, lo que es más importante, contribuyan a la absorción de C02.

Movilidad también está estudiando cómo adecuar la explanada que se encuentra al final de la calle Miguel Servet, junto al tercer cinturón, y que ya se utiliza para aparcar los coches. Lo que se haría sería adecentarla.

Otra de las que se van a reconvertir es la explanada de la antigua Estación del Norte, habilitada para dejar los coches pero solo mientras duren las obras de calle Santiago Lapuente, que finalizarán en noviembre. Se trata de una reivindicación histórica en el barrio, que han propuesto varias alternativas para darle una utilidad.

La concejala de Movilidad, Natalia Chueca, insiste en que «no se trataría de espacios definitivos ya que el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no contempla lugares destinados específicamente para aparcamientos». Por ello, incide en con que consta medida «al menos ayudaríamos a generar espacios útiles hasta que llegara el momento de edificar o de acondicionar el servicio correspondiente».

Más zonas de pago

Otra de las alternativas que estudian desde el consistorio zaragozano pasa por construir estacionamientos en altura, mucho más baratos que los subterráneos. La que sí está aprobada es la expansión de la zona azul y naranja por prácticamente todos los barrios para generar mayor rotación y facilitar así la búsqueda de aparcamiento, una tarea complicada a cualquier hora del día en la mayoría de las calles. En principio, las plazas de pago pasarían de las 6.569 actuales a las 23.675.

Esta fue una de las primeras decisiones que adoptó el equipo de Gobierno de PP-Cs y que se pondrá en marcha una vez que se licite el nuevo contrato, este año, y empiece a operar la nueva contrata.