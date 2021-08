El mensaje que el presidente del Gobierno de Aragón lanzó este miércoles a través de su cuenta de Twitter alertando del riesgo de “planificar fiestas como su hubiéramos vuelto a la normalidad” ha generado cierto malestar en el Ayuntamiento de Zaragoza. Javier Lambán se refería a los Pilares y a los contratos que ha sacado a licitación el consistorio, como el montaje de un escenario para conciertos en el Parque del Agua, del recinto ferial en Valdespartera o de la Ofrenda de Flores. La vicealcaldesa, Sara Fernández, ha sido muy clara en su respuesta: “El formato de actividades está hablado y consensuado con la consejería de Sanidad”, en concreto, se debatió en la última reunión celebrada el 15 de junio. El próximo 2 de septiembre se celebrará el Consejo Local de la comunidad en su versión ampliada para decidir si finalmente hay fiestas, que dependerá de la situación epidemiológica.

El presidente autonómico celebró ayer que Aragón ha alcanzado “la cifra emblemática del 70% de la población total vacunada, un éxito indiscutible” en un mensaje en las redes sociales en el que añadió que “no es excusa para bajar la guardia ni para empezar a planificar fiestas como si hubiéramos vuelto a la normalidad. Vean el aumento de casos por las ‘no fiestas’ reciente”.

#Aragon alcanza la cifra emblemática del 70% de la población total vacunada, un éxito indiscutible.Pero esto no es excusa para bajar la guardia ni para empezar a planificar fiestas como si hubiéramos vuelto a la normalidad. Vean el aumento de casos por las “no fiestas” recientes — Javier Lambán (@JLambanM) 25 de agosto de 2021

La vicealcaldesa y también responsable de Cultura ha explicado que “las fiestas no se preparan en un mes y que hay un trabajo previo que hay que hacer con antelación”, como las licitaciones de los grandes eventos porque, en caso contrario, no dispondrían de tiempo suficiente para iniciar todos los procesos y concursos públicos. “Hace dos meses tuvimos una reunión con Sanidad en la que les explicamos que debíamos empezar a trabajar y hablamos sobre lo que podíamos hacer. Acordamos que no habría pasacalles, que evitaríamos los actos masivos y que diseñaríamos una ofrenda más reducida como alternativa. Eso es lo que hemos hecho”, ha asegurado Fernández.

Según la vicealcaldesa, la consejería de Sanidad, con Sira Repollés al frente, “ya conocía” los actos que se estaban preparando desde Zaragoza Cultural. “Había que evitar los más problemáticos y lo que hemos hecho ha sido preparar actuaciones culturales en espacios concretos, delimitados y con reserva previa. Igual que llevamos haciendo este año”, ha recalcado.

Fernández ha insistido que los eventos que se están organizando no tienen nada que ver con los de 2019 y serán reducidos para evitar las aglomeraciones. "La situación es diferente, el año pasado no había vacunas, y estamos preparados para la flexibilidad y hacer actividades en un formato u otro, según lo que nos diga Sanidad”.