El temor a que se quede sin ejecutar la partida de regeneración de polígonos, que el Gobierno PP-Cs presupuestó en 285.000 euros en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha hecho explotar de nuevo a los empresarios que conforman el polígono de Malpica, que ha superado el cincuentenio acostumbrado a convivir con la decadencia de sus calles. Los integrantes de esta área industrial han vuelto a denunciar una degradación que no solo expone la dejadez, sino que impide una regeneración propia a través de la llegada de nuevas empresas que le den frescura y le ayuden a recuperar prestigio. «Vino otro fondo hace poco a preguntar por el estado y las posibilidades del polígono, pero no hemos vuelto a saber nada. Es el segundo en dos años», explica Francisco Murillo, presidente de la Asociación de Industriales y Comerciantes Malpica Santa Isabel, que narra «en primera persona» los hechos. «Nos damos cuenta de que el mal estado del polígono echa atrás a la gente que viene interesada».

«Les di los teléfonos de las parcelas que estaban en venta, le expliqué cómo estaba todo, pero ya no han vuelto a dar señales», continúa Murillo, que se refiere en este último caso «a una instalación muy maja en la que necesitaban 9.000 metros cuadrados» y de la que, «aunque no puedo contar mucho, digamos que era una gran superficie enfocada al profesional».

Una partida sin ejecutar

La falta de inversiones es generalizada y abarca todo tipo de infraestructuras y suministros en Malpica, como bien se aprecia en un informe completo realizado hace un par de años ya. «Poco ha cambiado, estamos igual o peor», dice Murillo, que asegura que el 40% del polígono, entre naves y solares vacíos, se encuentra en venta o en alquiler. «No hay inversiones. Hablan mucho del comercio, pero a las empresas primero nos echaron de los barrios y ahora en los polígonos nos han dejado de lado. Y esas empresas, además, beneficiaban a los barrios. Pero si te dejan abandonado, sin inversiones, es una cosa más que te perjudica. Estamos hablando de fondos potentes que hacen las inversiones y que luego se lo alquilan a las superficies».

El Gobierno PP-Cs presupuestó 50.000 euros en la partida de regeneración de polígonos industriales, una cifra que se elevó a 285.000 euros tras una enmienda de Vox, pero el pasado 2 de agosto esta formación informó que se habían sacrificado 240.000 euros de esta partida con fecha de 27 de julio. Un día después, el 3 de agosto, fue reintegrada esta cantidad, tal y como aparece en el Listado Mayor de Partidas. Aun así, los empresarios de Malpica no se fían. «Parece que se rían de la industria, no nos apoyan. En una ciudad donde el alcalde no apoya su propia industria, mal vamos», explica Murillo, que asegura que cada vez «que hemos tratado de hablar con ellos, nos han dejado tirados».

Por ahí les duele el mimo que han puesto con otros recientemente. «Pelearon mucho porque viniera Becton Dickinson a Zaragoza. Muy bien, solo me queda decirles que les deseo mucha suerte porque la van a necesitar. Si los dejan tan tirados como nos han dejado a nosotros durante 50 años sin inversiones, difícil lo tienen. Si no tienen ayuda, se les quedará el polígono obsoleto y para una empresa de esa categoría, menuda imagen», explica Murillo, pendiente ahora de si van a realizar alguna labor en las aceras, las calzadas o las señales viales.

«La calle A, que estaba ya publicado que nos la iban a asfaltar, tampoco la han hecho. Asfaltaron en Santa Isabel y se fueron», explican los industriales, aunque desde el ayuntamiento afirman que esa calle está «en el pliego de licitación» y que «efectivamente» está dentro de la Operacion Asfalto 2021.

Críticas contra Cs

El pasado, no obstante, les ha dejado huella. No olvidan los días previos a las elecciones de 2019, los primeros pasos del equipo de Gobierno en el consistorio. «Lo de Cs no tiene sentido. Anunciar que iban a regenerar los polígonos, presentar una moción incluso y luego no hacerlo...». Murillo guarda el papel de la moción que presentó Sara Fernández, que resume todas las quejas de los industriales y fue aprobada por unanimidad en el pleno del 1 de marzo de 2019. «Nunca nos han contestado ni han tratado de hacer una reunión con nosotros. Llegamos a ir diez empresarios a La Aljafería a pedir ayuda a Daniel Pérez. Como fue Ciudadanos el partido que presentó aquella moción aprobada en el pleno, decidimos ir a hablar con el jefe de la formación en Aragón. Para nuestra sorpresa, nos dijo que él no nos podía ayudar. Si el presidente del partido que presenta la moción nos dice que no nos puede ayudar, a quién vamos a recurrir».

Para finalizar, recuerdan que el ayuntamiento se nutre de sus tributos (IBI e IAE, especialmente), pero no reciben nada a cambio. «No solo deben invertir en banda ancha, transporte público, seguridad y servicios. Es que el mantenimiento de la vía pública en las mejores condiciones de seguridad es una competencia municipal», rematan desde Malpica.