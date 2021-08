El líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, ve posible, teniendo en cuenta el actual plan de vacunación contra el covid-19, intentar tener unas Fiestas del Pilar adaptadas a la situación actual sanitaria ya que considera se debe tratar de conciliar “derechos y libertades” aunque primando la salud de los aragoneses como “el bien más preciado”.

Calvo ha expresado en declaraciones a los medios durante la presentación del nuevo curso político que sus compañeros en el Ayuntamiento de Zaragoza están preparando las fiestas “con la perspectiva clara y el conocimiento” de que realmente no pueden ser unas fiestas como las anteriores marcadas por las grandes aglomeraciones.

Contradiciendo al presidente aragonés, Javier Lambán, que ayer manifestó que "no pasa nada por no celebrar las fiestas este año", Pérez Calvo ha insistido en que "sí pasa". La no celebración de estas fiestas supone un “palo tremendo para la economía” de muchos sectores, ha asegurado, y ha añadido que si finalmente no se pueden llevar a cabo porque “la situación sanitaria lo impide”, tratarán de buscar alternativas para compensar las pérdidas de los sectores más afectados.

El portavoz de Cs ha sido claro diciendo que si no hay fiestas lo que hay son “no fiestas” y ha hecho referencia a lo sucedido en Huesca, Teruel o Pamplona con los botellones, las fiestas particulares y el "ocio incontrolado". "Lo que ocurre con las no fiestas ya sabemos lo que es; nos falta por conocer qué pasaría con unas fiestas controladas", ha subrayado, animando al Ejecutivo autonómico a permitir la celebración de determinados eventos durante los Pilares.

Calvo ha afirmado que las fiestas bien planificadas son la “mejor garantía” para poder controlar los espacios, medir los aforos y organizar los espacios de ocio y diversión sin enfrentarse a que eso se convierta en una “anarquía”.