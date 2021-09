Los alumnos de los colegios, institutos y la universidad en Zaragoza dispondrán durante el puente del 12 de octubre de tres días no lectivos, que se juntarán con el fin de semana anterior, por lo que en total serán cinco las jornadas que no tendrán que asistir a clase. El año pasado se dio esta misma situación y se planteó cambiar los días festivos para no conceder a los jóvenes la oportunidad de aglomerarse durante los no Pilares, pero parece que en este 2021 la opción no se ha contemplado todavía, y más ante la falta de consenso del pasado curso. Habrá puente.

Esta situación no hará sino tensionar aún más la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las calles. La Policía tendrá que estar pendiente de los botellones por la noche y, con tantos días de fiesta, no será cosa solo de un fin de semana.

Ante esta situación, la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández (Cs), admitió ayer que se pueden producir situaciones indeseadas y macrobotellones. Una realidad que ya han tenido que afrontar en plena pandemia y que se resolverá en la junta local de seguridad que se celebrará en los días previos al 12 de octubre. «Será dónde se decida cuáles son los puntos más conflictivos y qué es lo que se puede hacer», explicó. «Se hará lo mismo que durante la pandemia», matizó la vicealcaldesa, que insistió en que todos los eventos que se organicen se harán el consentimiento de la DGA.

Y ya este jueves, el subdelegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, reconocía también su preocupación por las fiestas incontroladas. Que no haya habido botellones masivos en la capital hasta ahora, como sí ha ocurrido en otras ciudades como Jaca, no significa que no pueda ocurrir todavía.

La situación preocupa también a los propios agentes de la Policía Local de Zaragoza. El año pasado ya se desplegaron por la ciudad todos los agentes disponibles y no hubo problemas importantes. Pero este año hay eventos programados y podría haber «botellones» en las zonas próximas a los conciertos. «El año pasado la situación fue parecida pero se hizo un trabajo bastante bueno. Es todavía pronto pero nosotros intentaremos dar el mejor servicio. La preocupación siempre existe», aseguran fuentes del sindicato CSIF. Las mismas alertan, eso sí, que la falta de agentes en la plantilla podría repercutir negativamente en el dispositivo que habrá que montar.

Desde CCOO, asimismo, opinan que hasta ahora se ha hecho un buen trabajo en la ciudad en materia de prevención y control de los botellones pero no descartan que, con actos programados para el puente del Pilar, «puedan llegarse a ver desbordados». Además el sindicato alerta de que los agentes de la Policía Local están preocupados porque notan un aumento de la crispación en las intervenciones. «Los ciudadanos se muestran ahora más conflictivos», dicen, lo que podría dificultar las cosas.