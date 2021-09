El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja en el diseño de la Ofrenda de Flores del día del Pilar, que será más corta, estará vallada y no contará con espectadores. El resto de detalles serán consensuados con las autoridades sanitarias del Gobierno de Aragón, aunque en un principio se mantiene la previsión de que, en total, en ella tomen parte unos 20.000 oferentes.

La viceacaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, ha insistido este viernes en declaraciones a los medios, en la presentación de la exposición "Imágenes en el Umbral" de Javier Riera, en que el consistorio mantiene la idea de celebrar el 12 de octubre una Ofrenda restringida, adecuada a las condiciones y aforos de lo que marque Sanidad.

Hasta el momento, ha dicho, ya se han inscrito 600 grupos, y en los próximos días se abrirá el plazo para las solicitudes de participación individual. Fernández ha precisado que se propone un recorrido alternativo al tradicional del centro de la ciudad y solo habrá una entrada y solo entrarán las personas que tengan cita, además de que se prevé vallar el recorrido de tal manera que se evite la presencia de público.

Este trayecto, mucho más corto, "perjudicará lo menos posible al funcionamiento normal de la ciudad", ha valorado la vicealcaldesa. Pero siempre, ha recalcado, se contará con lo que marquen las autoridades sanitarias para acabar de definir el desarrollo del acto central y más multitudinario de las Fiestas del Pilar, con la participación cada año de más de 200.000 personas.

Las 20.000 personas que se bajara autorizar para 2021 serían, por tanto, en torno al 10 % de las que tradicionalmente participan en este acto.

El Gobierno de Aragón ha decidido suspender todas las fiestas patronales hasta el 31 de octubre, lo que afecta a los Pilares, aunque el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene algunos actos, entre los que no se incluyen el Pregón, el espacio Zity o los "food trucks". Fernández ha precisado que se celebrará próximamente una reunión para cerrar detalles con el Gobierno de Aragón, institución con la que el ayuntamiento mantiene contacto "constante" para la autorización y visto bueno de todos los actos que se organizan en Zaragoza, ha dicho.

También se ha referido al ferial, que se ha licitado en un espacio diferente, más reducido, con aforos concretos y que funcionará de una forma similar a la del parque de atracciones, con limpieza de las atracciones entre usos. Lo que no se han programado son conciertos masivos, ha recordado la vicealcaldesa. "La situación es mucho mejor que en 2020 y, aunque podemos hacer actividades culturales, obviamente seguimos en pandemia y no se podía hacer unas fiestas como en 2019", ha enfatizado.

Sin promoción turística

Zaragoza Turismo no hará ninguna campaña turística para promocionar las actividades programadas para los días en los que se deberían celebrar las Fiestas del Pilar, que este jueves fueron suspendidas oficialmente.

No habrá campaña turística ni referencia a que se mantienen ciertos actos y espacios como la tradicional Ofrenda de Flores o las ferias, ha recalcado la vicealcaldesa, Sara Fernández. "Somos conscientes de que no hay fiestas", ha subrayado Fernández, quien ha reiterado su compromiso de no crear un "efecto llamada" que pueda contradecir el objetivo del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón con la suspensión de los Pilares.

Sí que se promocionará probablemente la ofrenda virtual a la Virgen del Pilar, que sí que será accesible para todo el mundo, ha añadido. El gerente del patronato municipal Zaragoza Turismo, Conrado Molina, ha remarcado que se tratará de promover la capital aragonesa como un destino atractivo en el territorio nacional, pero sin ninguna campaña específica para las Fiestas del Pilar ya que no se van a celebrar de manera oficial.