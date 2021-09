El equipo de PP y Cs, al frente del Ayuntamiento de Zaragoza, mantiene a pesar de la controversia suscitada su plan de becas exclusivo para los alumnos de la escuela concertada. La concejala Paloma Espinosa, delegada de Educación en el consistorio, ha anunciado este lunes que será a partir del 15 de septiembre cuando las familias interesadas puedan solicitar estas ayudas, que oscilarán entre los 150 y los 500 euros, dependiendo del nivel de ingresos de la familia.

PP y Cs justifican esta partida, dotada con 500.000 euros (ampliable a 570.000 si es necesario), asegurando que, hasta la fecha, los programas municipales “mantenían prácticamente al margen a la escuela concertada”, refiriéndose a los Proyectos de Integración de Espacios Escolares (Piees). No obstante, esta iniciativa no consiste en la concesión de becas directas a los alumnos, si no en un programa de fomento de actividades extraescolares coordinado por el Servicio de Juventud. Es decir, se facilita a los escolares de los centros adheridos al Piees que realicen actividades deportivas y de convivencia fuera de las aulas de sus colegios, pero no se les da dinero directamente, como sí que se hará con los estudiantes de la concertada.

Espinosa ha insistido en con la aprobación de esta partida de becas para la concertada “no se detraen ayudas para la pública” y ha asegurado que el consistorio va a mantener los 1,4 millones con los que se financian los Piees, en los que “el margen de participación de los colegios concertados era muy pequeñito”, ha afirmado. Sabedora, sin embargo, de la polémica, Espinosa ha abierto la puerta a extender estas ayudas directas a los alumnos de la pública si la oposición lo requiere. Algo que partidos como el PSOE municipal llevan reclamando desde que se anunció la creación de este programa y una demanda a la que hasta ahora se ha hecho caso omiso.

Precisamente los socialistas fueron los primeros en recurrir ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo las bases de estas ayudas a la concertada. Aquello fue en junio y será esta semana cuando el PSOE tenga que presentar el desarrollo de sus argumentos jurídicos en los que se basa la interposición de esta demanda. Más tarde, además, Podemos, ZeC, Izquierda Unida, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR), CCOO, CGT, la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) presentaron otra denuncia conjunta. Todos se basan en que este plan de becas discrimina porque deja fuera a buena parte del alumnado vulnerable, que en un porcentaje mayor acude a centros públicos.

PP y Cs, sin embargo, siempre afines a las reivindicaciones de la concertada, como se demostró con la participación de ambos partidos en las manifestaciones contra la Ley Celaá, mantienen que este plan de becas, al que no tienen acceso los alumnos de la pública, no supone sino un avance en cuanto a la igualdad de oportunidades.

Hasta el 13 de octubre

Sobre la convocatoria, Espinosa ha explicado que los interesados tendrán de plazo hasta el próximo 13 de octubre y a partir de entonces el Patronato de Educación municipal estudiará las solicitudes y las irá resolviendo “en el menor plazo posible”. El objetivo, según PP y Cs, es facilitar que las familias de la concertada puedan costear las actividades extraescolares que plantean sus centros, así como comprar el material necesario (como tablets o instrumentos musicales, por ejemplo) para desarrollar la clase.

Podrán acceder a las ayudas las familias con menores escolarizados en colegios concertados y que estén cursando el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Especial. La cuantía por cada alumno será de entre 150 y 500 euros, “siempre sin superar el coste de la actividad subvencionada”. En el caso del material formativo-educativo, el importe máximo será de 300 euros.