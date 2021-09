Los grupos municipales del PSOE, Zaragoza en Común (ZeC), y Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, han solicitado la comparecencia de la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, por "incumplir" la Ley de Memoria Democrática sobre la retirada de nombres franquistas de las calles de la ciudad.

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, el portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, y la concejal de Podemos, Amparo Bella, han ofrecido una rueda de prensa conjunta para solicitar que la vicealcaldesa comparezca en el próximo pleno ordinario, previsto el 29 de septiembre.

El socialista ha detallado que la pretensión es que la vicealcaldesa dé explicaciones de "por qué hace caso omiso a las requisitorias de convocatoria del grupo de trabajo para la aplicación de la Ley de memoria democrática". Ha criticado que los tres grupos le han solicitado reuniones sobre dicho grupo de trabajo, pero la respuesta de la vicealcaldesa ha sido "el silencio". "Parece que no tiene interés en cumplir la Ley de Memoria Democrática de Aragón".

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha criticado que el Gobierno de Zaragoza, PP-Ciudadanos, hace "lo contrario" a lo que decía en la oposición. Ha relatado que había un acuerdo para retirar los nombres de las calles Allué Salvador y Gonzalo Calamita, pero no lo han hecho y "marean la perdiz". El exalcalde de la capital aragonesa ha afirmado que "se trata de un ultimátum" o se cumple ley de memoria democrática o no blanquearemos en dicha comisión de trabajo el incumplimiento flagrante de la ley".

Obligación

La concejal de Podemos, Amparo Bella ha considerado "imprescindible" que se cumpla la Ley de Memoria Democrática y ha estimado que el grupo de trabajo creado por la vicealcadesa es un "blanqueo y una forma de dilatar el cambio de nombres de calles, que ha supuesto una paralización para eliminar los vestigios franquistas".

Bella ha subrayado que es una "obligación" de la administración local y "no tiene que poner excusas de que se pronuncie el Gobierno de Aragón porque ya dice que hay que cumplir la ley aprobada desde 2018 y "la obligación del Ayuntamiento es cumplirla", ha zanjado.

En su intervención ha lamentado que el Gobierno PP-Cs "ni condena la dictadura, ni defiende la reparación de las víctimas, ni cumple la ley de Memoria Democrática". "El Gobierno de Azcón tiene una nada ambigua relación con el franquismo porque vemos como atiende con celeridad los requerimientos de la ultraderecha para eliminar el nombre del Che Guevara a un parque".

Bella ha dicho que "ya que se han roto todos los consensos desde que ha llegado la ultraderecha, que cumplan con la Ley de Memoria Democrática y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que dice que tiene que hacerlo" en referencia al cambio del nombre de las calles.

La concejal de Podemos ha indicado que los tres grupos piden "verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que es el sentido de la Ley de Memoria Democrática". A su parecer "no se puede hacer uso político de un tema tan sensible y no se puede negar la evidencia de golpe militar contra el régimen democrático de la segunda república".