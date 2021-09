El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado esta mañana que votará en contra de la propuesta de ZeC para distinguir a la fotógrafa Dune Solanot como persona predilecta de la ciudad. El partido de la ultraderecha sigue así la estela marcada el año pasado, cuando ya mostró su rechazo a que Fernando Simón recibiera el título de hijo predilecto, también a propuesta de Zaragoza en Común. Entonces PP y Cs se sumaron al no, por lo que el epidemiólogo no pudo ser condecorado. En esta ocasión no se sabe todavía qué hará el PP y desde Ciudadanos, la vicealcaldesa Sara Fernández ya ha manifestado que “ayer no se manifestó ningún problema” y que lo importante es que las propuestas de los grupos “salgan adelante” aunque haya votos en contra o abstenciones.

El portavoz de ZeC desveló ya este martes que su propuesta como persona predilecta, no hijo ni hija, era Solanot por su activismo a favor de la igualdad y la diversidad, el feminismo y la lucha LGTBI. Además, con su cámara, ha retratado la violación de los derechos humanos en muchos países como Palestina, Ucrania y el Kurdistán. En la junta de portavoces donde se comunicó esta decisión Vox no puso reparos, según ha reconocido el mismo portavoz del grupo en Zaragoza, Julio Calvo. “Pero por la tarde nos estuvimos documentando y eso hace que tengamos que cambiar de postura”, ha dicho. ¿Y qué tienen en contra y que invalida a Dune Solanot para, según los ultras, no ser condecorada? Unos retuits.

“Hemos comprobado que a esta persona se le conoce por los insultos que ha proferido a los líderes de la derecha”, ha argumentado en una rueda de prensa que, según ha dicho Calvo, no le hubiera gustado dar porque él siempre está a favor del consenso. La selección de Solanot, ha opinado, es un acto de provocación de ZeC “que no pueden tolerar” sin tener en cuenta la trayectoria de esta fotoperiodista para visibilizar a las personas vulnerables que luchan por su supervivencia.

Así, el portavoz de la ultraderecha ha leído algunos de los tuits que aparecen en el perfil personal de Dune Solanot. Concretamente, ha puesto especial énfasis en un retuit de la fotógrafa en el que otro usuario, Rubén Serrano, decía: “Cadenas, medios y profesionales que le dais voz a Vox: sois cómplices de la violencia que sufrimos. Sois cómplices de cada insulto y de cada puñetazo que nos dan. Le habéis cedido vuestro espacio al odio. Tantos años de lucha para esto. Joder, cómo duele. Sois culpables”.

En palabras de Calvo, es inadmisible que les culpen a ellos de los delitos contra el colectivo LGTBI pero el portavoz ultra no calló en la cuenta en leer el tuit que acompañaba al del Rubén Serrano hasta que le han preguntado los medios. En ese mensaje se leía un titular en el que Santiago Abascal decía, en 2018, que “el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer”. “Eso es una opinión”, defendió Calvo.

Otros argumentos que ha destacado el líder de Vox son una charla que moderó Solanot en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel sobre la Ley Trans u otro tuit en el que se refiere a la “profesión del Santo Coño”, entre otros. Esto invalidaría, según la ultraderecha, la candidatura de la fotógrafa. Unos mensajes en Twitter.

El acto de entrega de la Medalla de Oro de la ciudad y de las distinciones de hijos, hijas y personas predilectas tendrá lugar el próximo 9 de octubre. En él, el pleno condecorará a seis personas, una a propuesta de cada partido, y otorgará un galardón especial para la persona propuesta por el alcalde.