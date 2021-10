Varios grupos sindicales con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza han hecho público su malestar después de conocer que los responsables de personal del consistorio no les hayan concedido a los empleados municipales las horas libres solían tener años atrás para las Fiestas del Pilar.

Desde el ayuntamiento respondieron a la petición diciendo que, al «no haber hecho causante», es decir, al no haber fiestas, los empleados no tienen por qué disponer de horas libres. La sorpresa de los sindicatos viene cuando, a los funcionarios que llevan la comparsa de gigantes y cabezudos, sí que les han concedido las horas para poder desempeñar su papel en la semana del Pilar. Además, a la Policía Local también se le ha pedido que los agentes no cojan fiesta esos días para que todos los efectivos estén disponibles.

«No hay fiestas pero sí que hay Pilar 2021, se hacen 250 actos en 50 escenarios. Si eso no son fiestas... Hace días que a las brigadas municipales están haciendo un esfuerzo para ponerlo todo a punto y ahora no nos conceden esta medida de gracia. Pero no sorprende, hace días que este ayuntamiento no tiene detalles con su personal», lamentan desde UGT. A su reclamación de horas (que suele ser una hora y media libre la día durante tres jornadas en la semana del Pilar), se suman OSTA, STAZ, ForzaPol y la Confederación de Seguridad Local.

«Hay multitud de personal municipal sin poder conciliar su vida laboral con la familiar por tener que cubrir todas las demandas de las no fiestas. Desde esta sección sindical ­–lamenta UGT­– creemos que hay un desprecio total hacia los trabajadores y trabajadoras municipales».