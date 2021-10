El pasado 25 de septiembre falleció Isabel Pérez Grasa. Había sido, entre otras cosas, concejal en el primer Ayuntamiento democrático de la ciudad elegido en las municipales del 79, profesora titular de la Universidad de Zaragoza y vicerrectora de la misma en 1992. Aunque nacida en Senegüé (Huesca) era una zaragozana de vocación, hija de la ciudad y de su campus. Sin embargo, pese a la relevancia de tal personaje, su muerte pasó casi desapercibida, y apenas algunos familiares y amigos llegaron a enterarse de su final, un final, por cierto, sobrevenido tras una larga, dura e incapacitante enfermedad. ¿Cómo pudo suceder tal cosa?

Quizás ese silencio y ese aparente olvido se deba a que Isabel llevaba años fuera de juego, desaparecida del escaparate de la vida pública y de los círculos sociales. O tal vez a que vivimos una época vertiginosa donde la actualidad lo devora todo a un ritmo trepidante y los obituarios se suceden de manera rutinaria, sin solución de continuidad, para perderse de inmediato en el oscuro desván del olvido. Incluso cabría argumentar que, siendo Isabel mujer, el techo de cristal le ha alcanzado con efectos póstumos. Sí, todo ello ha ocurrido sin duda. No obstante, existe otra posible razón que en este caso explicaría el hecho de que apenas nadie haya reparado en la desaparición física de quien, en vida, tuvo un papel importante en actividades de relieve donde actuó con entrega, inteligencia y eficacia: y es que Isabel Pérez Grasa fue siempre una persona comprometida pero ajena a los grupos de presión y de poder, absolutamente honesta, humilde y buena, en el sentido más noble de esta palabra. Nunca reclamó protagonismos ni quiso subirse a ninguna peana.

Es preciso recordar a Isabel como la estudiante, primero, y después la profesora de Matemáticas que en la primera mitad de los años Setenta se formó y trabajó mientras luchaba con decisión y coraje contra la Dictadura. Estuvo entre el grupo fundador de la organización Larga Marcha hacia la Revolución Socialista, y su activismo se proyectó sobre la propia Universidad zaragozana y luego en el movimiento vecinal de la capital aragonesa. Estuvo en primera línea, tranquila, serena, valiente. La suya no fue una militancia marcada por el sectarismo y la férrea disciplina del dogma, tan habitual en las izquierdas, sino por los ideales, el compañerismo y la voluntad unitaria. Fueron personas como ella quienes hicieron posible, desde los centros de trabajo, las aulas y los barrios, que este país avanzase hacia la democracia.

Primeras Fiestas del Pilar de la democracia

Por eso, la memoria nos lleva asimismo hasta la Isabel Pérez Grasa que el 3 de abril de 1979 fue elegida concejal de Zaragoza en las listas del Partido del Trabajo, con el que Larga Marcha se había fusionado. Designada responsable de Cultura Popular y Festejos dentro del gobierno de coalición que lideraba Ramón Sáinz de Varanda, hubo de organizar en apenas unos pocos meses las primeras Fiestas del Pilar de la era democrática. No fue tarea fácil: no había recursos ni ideas al respecto y los sectores más reaccionarios de la ciudad se mostraron radicalmente contrarios a que los festejos salieran a las calles. Pero Isabel supo sentar los cimientos del modelo de Pilar que no ha dejado de desarrollarse en los últimos cuatro decenios.

Dejó la política activa pronto para zambullirse de inmediato en su profesión de docente. De las aulas del Colegio Alemán pasó a la propia Universidad de Zaragoza, como profesora de Matemáticas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En 1986 defendió su tesis doctoral sobre polinomios ortogonales. Realizó estancias universitarias en París. Continuó en la Universidad de Zaragoza donde fue profesora titular, secretaria de su Facultad en el decanato de Jesús Broto, y vicerrectora del Distrito en el primer equipo dirigido por Juan José Badiola. Le tocó en ese cargo lidiar viejos y conflictivos problemas que supo resolver. Coescribió varios volúmenes de “Matemáticas para la Economía” que todavía hoy están a la venta y son manuales de referencia en el mundo académico… Su biografía académica fue y es ejemplar.

Esta es la mujer que nos ha dejado, que se ha ido sin ruido, aislada en el sombrío mundo de su enfermedad y sin merecer aún ningún recuerdo institucional, ni una referencia más allá de su escueta esquela.

Por eso es preciso apelar a la memoria inmediata, recordar quién fue y qué hizo Isabel Pérez Grasa, honrar su ejemplar trayectoria. Hablamos de la Historia de Zaragoza, hablamos de un personaje singular: progresista siempre, feminista sin adornos, dotada de una extraordinaria vocación de servicio público, trabajadora tenaz… Alguien, en suma, a quien se puede calificar de inolvidable. Descansará en paz, sin duda, y aquí nos ha de quedar, a todos los que la conocimos y la admiramos, su imperecedero testimonio.

Este texto está firmado por las siguientes personas:

Aina, Isabel. Movimiento Vecinal de Zaragoza; Arana Pérez, Juan. PAS de Universidad de Zaragoza. Administración Electrónica de UNIZAR (jubilado); Arrojo Agudo, Pedro. Profesor de Análisis Económico. Facultad de Economía y Empresa de UNIZAR; Ayuda Bosque, María Isabel. Profesora de Análisis Económico. Facultad de Economía y Empresa de UNIZAR; Aznar Grasa, Antonio. Catedrático de Análisis Económico. Facultad de Economía y Empresa de UNIZAR; Badiola Díez, Juan José. Catedrático de Patología Animal. Facultad de Veterinaria de UNIZAR. Antiguo rector de la Universidad de Zaragoza; Bielsa Callau, Jorge. Profesor de Análisis Económico. Facultad de Economía y Empresa de UNIZAR; Conde Guerri, Blanca. Catedrática de Histologia. Facultad de Medicina de UNIZAR. Antigua Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Zaragoza; Crespo Pérez, Maria Jesús. PAS de Universidad de Zaragoza. Antigua Gerente de la Universidad de Zaragoza; García Olaverri, Mari Carmen Catedrática de Estadística, Informática y Matemáticas. Universidad Pública de Navarra; Gurrea Casamayor, Fernando. Servicio Jurídico de UNIZAR. Subsecretario del Ministerio de Educación y Formación Profesional; Jarne Jarne, Gloria. Profesora de Análisis Económico. Facultad de Economía y Empresa de UNIZAR; Marcellán Español, Francisco. Catedrático de Matemáticas en Ingeniería. Univ. Carlos III Madrid. Presidente de la Real Sociedad Matemática Española; Martinez González, Montserrat. Profesora de Historia en UNIZAR (Campus Teruel). Antigua Vicerrectora del Campus de Teruel; Mayoral Murillo, Jose Antonio. Catedrático de Química Orgánica. Facultad de Ciencias UNIZAR. Actual Rector de la Universidad de Zaragoza; Minguillón Constante, Esperanza Profesora de Análisis Económico. Facultad de Empresa y Gestión Pública de UNIZAR (Huesca); Monge Lasierra, Cristina. Profesora de Sociología. Facultad de Educación de UNIZAR. Politóloga; Monzón Fernández, Araceli. Profesora de Enfermeria en Escuela de Ciencias de la Salud de UNIZAR. Antigua directora de Escuela de Ciencias de la Salud; Pardo, Estrella. Economista. Movimiento Vecinal de Zaragoza; Peiro Arroyo, Antonio. PAS de Universidad de Zaragoza. Gabinete de Imagen y Comunicación. Anterior adjunto al rector para estudiantes; Pérez del Castillo, Rosa. PAS de Universidad de Zaragoza. Acceso y Admisión; Pérez Saso, Maria Jesús. PAS de La Universidad. Antigua Secretaria de la Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Acádemica. Centro Universitario de Lenguas Modernas; Peña Yago, Cristina. PAS de La Universidad. Acceso y Admisión; Petriz Calvo, Felipe. Catedrático de Matemática Aplicada. Escuela de Ingeniería y Arquitectura de UNIZAR. Antiguo rector de la Universidad de Zaragoza; Pinilla Navarro, Vicente. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas. Facultad de Economía y Empresa de UNIZAR. Antiguo Vicerrector de Organización y Gestión Económica; Rabanaque Hernández, Maria José. Profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de Medicina de UNIZAR. Antigua Defensora Universitaria; Salas Fumás, Vicente. Catedrático de Organización de Empresas. Facultad de Economía y Empresa de UNIZAR; Sánchez Chóliz, Julio. Catedrático de Análisis Económico. Facultad de Economía y Empresa de UNIZAR; Saura Bacaicoa, Dulce. Profesora de Análisis Económico. Facultad de Economía y Empresa de UNIZAR; Tordesillas Aparicio, Enrique. Antiguo Secretario General de CCOO de Aragón; Trasobares Gavín, José Luis. Periodista; Trivez Bielsa, Javier. Catedrático de Análisis Económico. Facultad de Economía y Empresa de UNIZAR. Antiguo Vicerrector de Economia; Villanua Martín, Inmaculada. Profesora de Análisis Económico. Facultad de Economía y Empresa de UNIZAR; Zulaica Palacios, Fernando. Profesor de Historia e Instituciones Económicas. Facultad de Economía y Empresa de UNIZAR. Antiguo vicerrector de Estudiantes.