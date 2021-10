La ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Pilar Alegría, confía en poder aprobar este año la nueva ley de FP, que está pendiente de tramitación. "No hay una regla escrita y lo deseable sería que pronto. A ver si en los meses que restan de este año puede ser y si no a principios del próximo. Me gustaría que el curso que viene estuviera ya en marcha", ha señalado Alegría durante una visita la centro integrado de FP Corona de Aragón, en Zaragoza. En este sentido, la ministra ha hecho un llamamiento al "consenso" y al "acuerdo" de todas las formaciones políticas para aprobar en el congreso este proyecto de ley. "Durante estos meses debe haber diálogo porque aprobar esta ley justificará una legislatura", ha dicho.

"Hace ya un tiempo que por primera vez se habla de la FP como una formación de primera, de calidad, con salidas profesionales y gran empleabilidad. Es necesario aprobarla porque conllevará un cambio y una mejora para los jóvenes, así como una reducción de esos ciclos que no se ajustaban a la demanda", ha explicado.

Para ello, Alegría ha resaltado la "labor fundamental" de las empresas, con quienes ha mantenido un breve encuentro para poner en común aspectos de la FP. "La ley será más flexible y se adaptará a la realidad del tejido productivo de las comunidades. Estas tendrán margen para adaptar su mapa", ha dicho la ministrad.

En este punto, la FP Dual, donde los alumnos cursan el 50% del ciclo con prácticas en empresas, será "muy importante" porque la intención de esta formación es que los estudiantes, una vez que terminen sus estudios, cuenten con una cualificación elevada que les permita incorporarse "de manera inmediata" al mercado laboral.

Más inversión para ofertar más plazas

La no adaptación del mapa de salidas laborales de la FP ha provocado, en los últimos años, que muchos alumnos se queden sin plaza en los curso deseados. Para corregir este desequilibrio, Alegría ha apuntado a la inversión en los próximos años para lograr ofertar más plazas. "Ahora tenemos más de 120.000 plazas distribuidas en todas las comunidades y serán 200.000 en los próximos 4 años. En Aragón, entre el pasado y este año, hay casi 3.000 plazas más de FP", ha dicho.

En lo que respecta al centro integrado Corona de Aragón, este cuenta con 2.000 estudiantes cursando algún tipo de FP, impartido en un horario intensivo de 8.00 a 22.00 horas. "Es un centro puntero", ha destacado Alegría. En la instalación, la ministra ha conocido la nueva aula digital, con mobiliario y tecnología audiovisual de última generación, conectividad ultrarrápida, impresoras y escáneres 3D, además de otras herramientas de realidad virtual. En Aragón, hay un total de 9 centros integrados.

Faci: "En Aragón estamos preparados para aplicar la nueva ley de FP"

Junto a Alegría ha estado el consejero de Educación de la DGA, Felipe Faci, quien ha señalado que la adaptación de la futura ley de FP en Aragón "será fácil" porque "estamos preparados" para ello. "Tenemos que cambiar el modelo de orientación profesional para ofertar ciclos visibles. No puede ser que tengamos los ciclos más demandados con poca empleabilidad y viceversa. Hay que reconducir esta situación", ha apuntado el consejero.