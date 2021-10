Alrededor de 150 personas entre padres y niños del Colegio Ana María Navales de Arcosur han realizado hoy su ofrenda alternativa. En vez de flores los niños le han llevado a la virgen ladrillos (cajas de leche pintadas y decoradas para la ocasión) para pedirle que comiencen las obras de su colegio.

Al estilo de la ofrenda tradicional, algunos de los pequeños han sacado sus trajes de baturro. La comitiva ha llevado su reclamación desde la plaza Aragón hasta la plaza del Pilar, allí los propios niños han colocado sus ladrillos improvisados frente a la imagen de la patrona, pidiéndole así que interceda para que puedan tener su colegio e incluso se han cantado jotas.

Ahora mismo los más de 70 alumnos que deberían acudir al Ana María Navales, están dando clases en la otra escuela del barrio, el colegio Arcosur, el cual denuncian que está completamente masificado. Las familias lamentan que, aunque el colegio ya esta proyectado, en septiembre no llegaron los barracones y, aunque desde Educación se estableció la semana del Pilar como fecha límite para la instalación de los barracones, en este momento los terrenos del colegio continúan vacíos. Desde el AMPA del colegio no se entiende cómo "en un barrio joven y en crecimiento como es Arcosur, no se le de mayor importancia al colegio".