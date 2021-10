El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza va a poner en marcha a finales de octubre un plan extraordinario de asfaltado que permitirá mejorar otros 29.200 m² de calzada en una veintena de calles. Con una inversión de 600.000 euros, los trabajos se prolongarán durante el mes de noviembre.

Este nuevo plan se suma a la Operación Asfalto puesta en marcha este verano y a los trabajos de asfaltado que Infraestructuras viene desarrollando desde principios de año a través de la contrata municipal. Este miércoles, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, acompañado por la consejera de Infraestructuras, Patricia Cavero, ha visitado una de esas intervenciones en Las Fuentes. En este distrito estos días se están adecuando varios tramos de la avenida Compromiso de Caspe y las calles Rodrigo Rebolledo y San Adrián de Sasabe.

Con el plan extraordinario de asfaltado, en 2021 el ayuntamiento habrá actuado en 131.600 m2 de calzadas con una inversión de 2.270.00 euros, que se suman los 77.390 m² ejecutados en 2020 a través del Plan de Intervención Urgente. En total, 4,1 millones de euros en dos años para mejorar 208.957 m² de viarios; un 49,7% más de superficie que en toda la pasada legislatura, explica el equipo de Gobierno de PP y Cs en una nota de prensa: de 2016 a 2019 se destinaron a asfaltado 3,2 millones, incluyendo las partidas de presupuestos participativos, y se ejecutaron 139.600 m².

El objetivo del nuevo plan es seguir mejorando la seguridad de conductores, motoristas y ciclistas pero también de los peatones, ya que las obras incluyen la adecuación de pasos de cebra para arreglar grietas y socavones. Las mitad prácticamente de las calles en las que se va a intervenir son vías por las que circulan buses urbanos, con alta intensidad de tráfico. Además se han tenido en cuenta las peticiones recibidas de las Juntas de Distrito.

El plan extraordinario de asfaltado contempla la mejora de: plaza Roma; c/ Valle de Zuriza, entre Sixto Celorrio y San Juan de la Peña; Pablo Gargallo, en varios tramos (entre Puerta sancho y Avda Almozara y entre Jardines Atenas y c/ Francia); c/ Fray Luis Urbano, entre Eugenia Bueso y Amistad; Miguel Servet, entre Camino Las Torres y Compromiso de Caspe; paseo del Canal (entre San José y terrazas Cuellar); c/ Alonso V; c/ Ramón y Cajal, entre Madre Rafols y Camón Aznar; c/ San Vicente Martir, en varios tramos (entre Pº Constitución y María Lostal y entre JM Lacarra y Pº Las Damas); c/ Luis Vives; paseo Renovales, entre M. Lasala y M. Azaña); c/ Catania, entre n.º 7 y Supervía; c/ Alejandro Oliván; c/ Lagura Azorín, entre n.º 29 y n.º 41; c/ Doctor Ibáñez; c/ Manresa; c/ Carlos Saura; Camino del Pilón, en la rotonda con c/ Almedros; Paseo Reyes de Aragón, parcial; y Vía Ibérica, entre Argualas y Casablanca.