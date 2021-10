El concurso que determinará que empresas prestan en Zaragoza el nuevo servicio de patinetes eléctricos compartidos todavía no se ha cerrado y está pendiente de adjudicación. Pero tanto el futuro de este permiso para operar como los que se dieron en el pasado (y que tienen las compañías Reby y Bird) generaron este miércoles polémica en el seno de la comisión de Servicios Públicos y Movilidad del ayuntamiento. Desde la izquierda criticaron a la concejala del ramo, Natalia Chueca, por presuntamente favorecer a algunas empresas por una supuesta relación laboral de una extrabajadora del sector con la responsable política.

Fue el concejal de ZeC, Alberto Cubero, el que exigió primero explicaciones a Chueca. El origen del conflicto está en que la empresa de patinetes Bird, que es la que utilizan un 79% de los usuarios de Zaragoza (el otro 21% usan Reby) fue sancionada hace unos meses por incumplir varios de los puntos que constaban en el pliego de condiciones que regulaban la concesión de su licencia. En concreto, no disponía de furgonetas con cero emisiones, no tenían trabajadores con discapacidad y además no tenían tantos patinetes en servicio como se había acordado. Por ello, esta compañía recibió un «castigo», como explicó la propia Chueca antes del verano, y el ayuntamiento decidió que no se le iba a prorrogar el contrato más allá del 2 de septiembre.

Sin embargo, llegado el día, Bird no solo no se fue de la ciudad sino que renovó la flota y esto Cubero lo achacó a trato de favor hacia la empresa promovido por una «falsa asesora» de Chueca que había trabajado previamente para esta compañía de alquiler de patinetes.

Según explicó el de ZeC, la hija de Rosa Plantagenet --gerente del Instituto Municipal de Empleo (Imefez) y exdiputada del PP en las Cortes-- anunciaba en su perfil de LinkedIn (una red social basada en las relaciones laborales) que era asesora del ayuntamiento en materia de movilidad. Además, dijo Cubero, esta persona había estado en reuniones en representación del consistorio. Sin embargo, esa información ya no aparece en su perfil y Chueca desmintió que la mujer haya trabajado para ella. Es más, actualmente está empleada en la Cámara de Comercio a través del Consorcio Metropolitano de Transportes, un organismo que además del ayuntamiento depende de la consejería de Movilidad del Gobierno de Aragón, que está en manos de CHA.

Así, según Chueca, el ayuntamiento permitió seguir operando a Bird una vez subsanó los incumplimientos en los que había incurrido para poder mantener el servicio, ya que es la marca que más utilizan los zaragozanos.

Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a la oposición y, además de ZeC, Podemos también le pidió que aclare las dudas sobre la relación laboral que existe entre la hija de Plantagenet y antigua trabajadora de Bird y la concejala y su hay intereses en que la compañía siga operando más allá de que continúe prestándose el servicio.

Por otro lado, desde el PSOE, Alfonso Gómez Gámez explicó que también le surgen dudas con el contrato que regirá el nuevo servicio de alquiler de patinetes puesto que solo hay una compañía, aseguró, que reúna todas las condiciones que se piden en los pliegos técnicos del proceso de adjudicación de la licencia.

Sin embargo, la concejala dijo que hay once empresas que se han presentado al concurso, lo que demuestra que hay concurrencia competitiva, y que las características de los vehículos no son lo más importante a la hora de decidir el proceso de selección.

Con casco ¿y tres ruedas?

Los nuevos patinetes que lleguen a Zaragoza cuando se zanje el concurso público que determinará qué empresas prestan el servicio deberán cumplir con la normativa actual de circulación. Por el momento, no es obligatorio llevar casco pero esta norma podría entrar pronto en vigor si el Senado vota a favor de la nueva normativa. En ese caso, los vehículos que se alquilen en podrían tener que incorporar una cesta en el manillar en la que haya un casco a disposición de los clientes. Además, en el pliego de prescripciones técnicas del concurso que elegirá qué compañías prestan el servicio se valoran cuestiones como que los patinetes tengan intermitentes, amortiguadores y sistemas para mejorar la estabilidad, como podría ser incorporar una tercera rueda.