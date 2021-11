El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, no ha querido decir abiertamente este martes que presentará su candidatura para presidir el PP en Aragón, pero sí que ha admitido que le gustan los retos. Es un secreto a voces que será el sustituto de Luis María Beamonte, que el pasado viernes anunció que no se presentará a la reelección en el congreso regional que se celebrará los días 18 y 19 de diciembre.

El primer edil ha dicho que será este miércoles cuando anuncie su decisión, en la ejecutiva regional, aunque todo apunta a que será el único candidato para dirigir el Partido Popular en la comunidad aragonesa. "Me gustan los retos y estoy entrenado para trabajar mucho todos los días", ha afirmado Azcón tras ser preguntado por la compatibilidad de su cargo como alcalde y la dirección del PP en Aragón.

Azcón, que ha admitido que ha mantenido conversaciones sobre su futuro próximo con el líder del PP, Pablo Casado, y otros miembros de la dirección, ha ensalzado la figura de Beamonte y su papel durante estos años. También "su generosidad" a la hora de dar el relevo en el partido.

Para el regidor no es momento de "hacer política de ficción", por lo que, según ha dicho, no toca hablar sobre su futuro al frente de la ciudad ni sobre las posibilidades de que pueda acabar siendo el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. "No se qué me deparará el futuro", ha afirmado después de haber insistido en que no hay nada que le genere más orgullo que ser alcalde de Zaragoza. "Para mí es especial y con nada me siento más cómodo", ha asegurado el regidor, que ha matizado que nada le hace más ilusión que estar al frente de la ciudad, "hoy y en el futuro".

Críticas del PSOE por olvidarse de la ciudad

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado las aspiraciones del regidor más allá de la Alcaldía. "Su ambición política es lo que le ha movido en los últimos 28 meses. Azcón está sujeto a lo que diga Génova y su prioridad no es Zaragoza", ha dicho.

Ranera ha recordado también que Azcón "es el alcalde menos votado de la historia de la ciudad" y ha dicho que, lo que ella ha vivido "hasta ahora" es que los presidentes del PP en Aragón son después candidatos de la formación conservadora en las elecciones autonómicas. "Llevamos 28 meses sin verlo en barrios como el Oliver o Valdefierro y ahora parece que le empezaremos a ver en Calatayud y otras ciudades de Aragón", ha ironizado la portavoz socialista, que ha augurado que si Azcón se presenta contra Lambán para presidir el Gobierno de Aragón los populares "seguirán en la oposición sin duda".