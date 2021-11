El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, acude al debate del estado de la ciudad reforzado, después de haber sido propuesto por Génova para presidir el PP en Aragón, candidatura que anunció oficialmente ayer.

Una sesión en la que hará un balance triunfalista de los dos años que lleva al frente de la capital pero en la que, además de sacar pecho de sus logros, marcará la hoja de ruta a seguir durante lo que resta de legislatura y anunciará alguno de los proyectos que quiere impulsar, pensando ya en las próximas elecciones.

No se prevén anuncios faraónicos y mucho menos un goteo de propuestas ya que en el equipo de Gobierno de PP-Cs prefieren ir desgranándolas poco a poco y no concentrarlas en un único día. El año pasado, Azcón anunció una operación calles que verá la luz en 2022, cuando empiecen las obras, tras un año que se ha dedicado a la redacción de los proyectos. También el Bosque de los Zaragozanos, cuyas primeras plantaciones se hicieron hace tan solo unos días. Este año ya no puede basar su discursos en proyectos de futuro, en estrategias, porque lo que no empiece a ejecutar a corto plazo no estará terminado (o no siquiera iniciado) en esta legislatura y a Azcón le interesa que ese cambio en la ciudad que prometió cuando llegó a la Alcaldía sea real, palpable, de cara a los comicios.

El conservador se enfrenta a esta cita un día después de anunciar su candidatura para presidir el PP en Aragón. Previsiblemente no tendrá rival y la oposición tratará de atacarle cuestionando sus preferencias: la ciudad o su promoción personal. Ya lo han hecho durante este año, y la izquierda ha cuestionado que haya centrado tantos esfuerzo en liderar a los alcaldes rebeldes contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Será clave el discurso de Vox, su tono y sus exigencias ya que es el socio preferente de PP y Cs y, sobre todo, es el que tiene la llave para que Azcón saque adelante los presupuestos de 2022, previsiblemente los últimos ya que en año electoral suelen acabar prorrogados porque alcanzar acuerdos es todavía más difícil.