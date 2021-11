Zaragoza es una de esas ciudades en las que el viento juega a su favor porque arrastra consigo la contaminación. Pero no es suficiente, como ha quedado constatado en la cumbre de Glasgow. El ayuntamiento se ha marcado como meta que la ciudad sea climáticamente neutra en 2030, un ambicioso propósito que servirá no solo para reducir la contaminación, sino para salvar vidas. No es baladí. Según un estudio de ISGlobal, si las grandes metrópolis europeas cumplieran con los nuevos requisitos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a partículas en suspensión y dióxido de nitrógeno, se podrían evitar 114.000 muertes prematuras más. Hasta 229 en la capital aragonesa.

El pasado mes de septiembre, la OMS endureció sus criterios y la ciudad, que hacía años que presumía de cumplir con las directrices europeas, ha pasado a duplicar los nuevos niveles de contaminación. Son tan restrictivos que pocas son las ciudades más pobladas que están por debajo del nuevo margen decretado de exposición anual al dióxido de nitrógeno (NO2), causado principalmente por las emisiones de los vehículos. Desde 2006, la OMS consideraba que el límite de seguridad respecto a la exposición de esta partícula contaminante era de 40 microgramos por metro cúbico, ahora lo ha reducido a 10.

La decisión de endurecer los criterios está justificada por las estadísticas, y es que nueve de cada diez personas respiran aire altamente contaminado, además, cada año se estima que se producen alrededor 33.200 muertes prematuras en España a causa de la mala calidad del aire.

423 muertes evitables

Según el estudio de salud urbana en 1.000 ciudades europeas del Instituto de Salud Global de Barcelona, Zaragoza tiene una media de dióxido de carbono de 29,6 mg/m3. En el caso de que se tuvieran en cuenta las partículas finas (PM2,5) --otro de los principales contaminantes del aire, relacionado con las emisiones de la industria--, si la ciudad cumpliera con los nuevos parámetros se evitarían 423 muertes al año en la capital.

Las instituciones públicas tienen un papel esencial para conseguir reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Empezando por la Unión Europea hasta llegar los ayuntamientos (pasando por todas las administraciones). También los ciudadanos deben involucrarse porque la lucha contra el cambio climático es cosa de todos.

El coste anual por ciudadano ronda los 800 euros en la capital aragonesa Poniendo el foco en el dióxido de nitrógeno, un gas asociado fundamentalmente al tráfico rodado, la ciudad europea con mayor carga de mortalidad atribuible es Madrid y su área metropolitana, seguida de grandes ciudades de Bélgica, Italia o Francia. Barcelona y su área metropolitana se sitúan en sexto lugar. De lejos les sigue Valencia y su área de influencia, situada en el nivel 68 en el ranking europeo. El coste anual que supone la contaminación atmosférica en Zaragoza roza los 800 euros por habitante (790), según un estudio de la Eurostat. En la capital aragonesa, el 40% de las emisiones provienen de la industria, frente al 30% del sector doméstico y un 20% de la movilidad. Según el estudio elaborado por la consultora holandesa CE Delft, el alcance económico que representan los daños derivados de la contaminación del aire en Zaragoza alcanza lo 522,4 millones.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado proyectos de distinta índole para reducir las emisiones. Uno de los más importantes tiene que ver con la renovación de la flota de autobuses urbanos, que pretende que sea 100% sostenible. Un proyecto a medio plazo que supondrá una inversión de 150 millones.

Desde el consistorio calculan reducir las emisiones de CO2 que provoca la movilidad en la ciudad un 15% en los próximos años y, una vez que la flota esté completamente renovada y sea totalmente verde, se llegará a reducir hasta un 30%. 1.700 toneladas de CO2 a lo largo de la vida útil de cada vehículo.

Por otro lado, ya se han empezado a plantar los árboles del que será el Bosque de los Zaragozanos. Un proyecto que se desarrollará en la próxima década y que permitirá absorber 251.768 toneladas de CO2 en 40 años, cuando estén los 700.000 árboles prometidos.

También ha aumentando la inversión en rehabilitación, hasta los 13,9 millones en dos años, para conseguir viviendas más eficientes energéticamente. Y ha creado el primer barrio solar, en el Actur, que pronto empezará a captar la energía del sol. Un programa que quieren ampliar a otras zonas y utilizar las cubiertas de los edificios para instalar placa fotovoltaicas.