Será porque la posibilidad de que se organicen unos Juegos Olímpicos es más cierta de lo que parece; será porque los dos grandes partidos, PP y PSOE, están por fin dispuestos a un acuerdo por el nuevo estadio; será porque La Romareda, literalmente, se cae a pedazos; o será porque ya es hora, que opinaría cualquier zaragocista sin despeinarse. Sea por lo que sea, el plan del nuevo estadio vuelve a estar en marcha. Nada menos que están de acuerdo tres de las partes imprescindibles del proyecto: el Gobierno zaragozano de PP y Cs, la oposición que lidera Lola Ranera y el Gobierno de Aragón, con manifestaciones claras y directas de su presidente, Javier Lambán, que no solo se refiere a la necesidad repetida de un nuevo campo sino que en el Debate sobre el estado de la comunidad habló de «enfocar de una vez por todas» la construcción de un nuevo coliseo que, más allá de que signifique un templo para la afición zaragocista, sea un referente turístico. Aún más, un orgullo para la ciudad.

Es decir, no se habla de cambiar las cañerías y los techos de la vieja Romareda, por decir. Se quiere dar un paso, al estilo Bilbao y su San Mamés Barria, una sociedad en la que participaron el Gobierno Vasco, la Diputación de Vizcaya, lo que hoy es Kutxabank y el Ayuntamiento de Bilbao, además del Athletic Club. El estadio es una maravilla, la operación se fue hasta 186,5 millones. Las obras costaron 140,9 millones, más 33,6 millones en concepto de suelo y otros 12 en licencias municipales.

Por ahí irán los tiros rebajados en Zaragoza, donde ahora se piensa en un estadio para todo y para todos, no solo en un campo de fútbol. Jorge Azcón habló en un primer momento de una inversión de 70 millones, una cifra escasa si el espejo es precisamente el de la Nueva Catedral bilbaína. Ahora no dicen cantidades. Tampoco en el PSOE, aunque 'sotto voce' ya han dejado oír que para levantar una instalación atractiva habrá que partir de unos 125 millones.

«Fracaso colectivo imperdonable»

Contada está ya la última versión de Lambán. Se puede añadir que su interés fue bien reflejado en marzo de 2020, en la bilateral Gobierno-Zaragoza. Entonces ya dijo que sería un «fracaso colectivo imperdonable» que Zaragoza no tuviese «un estadio moderno» que le permitiese ser sede de Mundiales, Juegos, Copas y demás, «un icono como tienen otras ciudades».

En la capital, aunque políticamente sea del bando contrario, los pensamientos son bien similares. «Podemos permitirnos el error de no alcanzar un acuerdo, pero lo que no nos perdonarían es que no lo intentemos», dice Jorge Azcón, el alcalde, que se detiene en los plazos. «El tiempo corre», explica el primer edil, que debería dibujar un escenario en el que no el logro de levantar un nuevo estadio no lo capitalizara él. Es decir, tendría que buscar una fórmula que incluyese al Gobierno de Aragón, al Real Zaragoza, quizá a la DPZ, alguna fuerza económica también, y que pudiese entenderse como un éxito común.

De momento, a los dos lados, en el PP y en el PSOE, hablan de buscar consenso, aunque la realidad es que si los dos grandes partidos llegasen a un acuerdo, simplemente su mayoría les dejaría el campo abierto. Ambos entienden, además, que hay que hacerlo incluso para evitar los riesgos que hoy conlleva la vieja Romareda e inciden en que, a solo año y medio para la celebración de las próximas elecciones municipales, el acuerdo debe ser rápido. «Si no, lo más probable es que no salga otra vez», apuntan a izquierda y derecha.

Bien claro lo dice Lola Ranera, previsible candidata socialista a la alcaldía zaragozana en los comicios de 2023. «Si no se hace ahora, nos daremos de cabezazos por haber sido incapaces de hacerlo en la mejor oportunidad que tenemos. Vienen una serie de oportunidades como el Mundial y los Juegos Olímpicos donde Zaragoza debe poder levantar el dedo y decir que tiene las instalaciones perfectas para acoger estos eventos. No hay que olvidar que detrás vendrá actividad económica, empleo, se situará a la ciudad en el mundo... Yo digo adelante, vamos allá».

Ranera explica que han puesto encima de la mesa «un folio en blanco» porque «no queremos que se saque del cajón ningún otro proyecto, «ni unos ni otros». Su intención es ir a una reunión «cuanto antes y siendo generosos, pero que quede claro que lo que yo quiero es que se lidere desde lo público». Es decir, «se debe tener complicidad con otras administraciones, y hay que sentar al club también».

Habrá que hablar del proyecto. de qué es lo que se quiere, incluso de dónde se quiere. «No hablamos de un campo solo para que juegue a fútbol un equipo. Estoy hablando de un estadio que pueda incluso acoger otros deportes, que sea un reclamo turístico, una especie de palacio de congresos con salas de trabajo, que se puedan hacer conciertos, que tenga comercio, un museo... Hay un turismo para el fútbol, además, en el que Zaragoza ahora mismo está fuera», incide Ranera.

Además, tienen que salir las cuentas. «Hay que sentarse, saber si queremos La Romareda actual u otro estadio. No hemos hablado nada aún, pero tiene que ser explicable y en interés general. A partir de ahí, yo soy socialdemócrata y entiendo que la ciudad y el suelo es un patrimonio para el interés general», una idea en la que extrañamente coincidieron todos los grupos municipales al votar una de las propuestas de resolución presentada por el PSOE en el Debate sobre el estado de la ciudad. «Todos votaron a favor de nuestra propuesta, hasta Vox. Ahora debemos tener la capacidad de llegar a una propuesta de consenso. Y me voy a mojar más: yo apuesto por un proyecto ambicioso, de verdad, del siglo XXI, que sea de turismo cultural, gastronómico, deportivo... En definitiva, un estadio que sea correspondiente a lo que es nuestra ciudad».

Falta por saber el sitio. Hasta hace poco siempre se hablaba de reedificar La Romareda, y es la idea que ha mantenido públicamente el PP, que ahora dice estar dispuesto a escuchar lo que haga falta. «Cualquier planteamiento, sea cual sea, se va a estudiar».

Sin apriorismos ni cortapisas, dicen, ni planes encima de la mesa. ¿Saltará por los aires la vieja Romareda? No se puede descartar de ninguna manera que la idea vuelva camino de San José y que, de paso, se revitalice la idea este-oeste aprovechando las líneas ferroviarias de cercanías. Todo eso parece quedar lejos aún, pero cada día está más cerca. Por una vez, unos y otros quieren. ¿Y qué será de La Romareda? Lo que digan sus suelos.