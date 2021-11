El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado el uso de Ecociudad por parte del Gobierno PP-CS para “fines políticos y partidistas”. Los socialistas han censurado que este jueves la sociedad aprobara la solicitud de un préstamo de 11 millones de euros para sufragar el plan de calles, unas reformas que “deberían haberse hecho con el presupuesto ordinario del ayuntamiento”, y condene inversiones en materia de saneamiento y depuración de aguas “críticas” para la ciudad.

La vicepresidenta de Ecociudad y responsable del área de Infraestructuras, Patricia Cavero, no ha tenido reparos en admitir que se ha decidido recurrir a los préstamos "para mejorar las calles de la ciudad". "Seguiremos trabajando por los barrios, para mejorar sus infraestructuras, las redes de abastecimiento, las aceras y su alumbrado", ha dicho Cavero, que ha criticado que el PSOE, cuando gobernaba Juan Alberto Belloch, "endeudó a la sociedad pero para pagar su deuda", no para invertir.

Acuerdos del consejo

El consejo de Ecociudad aprobó el jueves, con el voto en contra del PSOE, las cuentas para 2022. En ellas, se prevé una inversión de 17 millones de euros, de los cuales 10 están dirigidos a la reforma de calles. “La inversión real para la depuración y saneamiento va a pasar de 10 millones de euros en el año 2021 a escasamente 7, en el 2022. Es decir, se va a reducir en 3 millones la inversión para poder acometer la renovación del saneamiento, la renovación de tuberías, hacer parques de tormentas o mejorar las depuradoras”, ha denunciado el concejal socialista, Horacio Royo.

De hecho, ha recordado que las instalaciones de La Cartuja tienen una antigüedad de más de 30 años y su contrato de explotación acaba en tres años, en 2024. “Y no tenemos nada claro que, tal y como están actualmente, puedan cumplir en el futuro con los parámetros que dicta la Unión Europea. El Gobierno de PP-Cs ha decidido no abordar este tema y no va a optar a fondos europeos para la posible construcción de una nueva depuradora. Esto nos obliga a hacer inversiones importantes en La Cartuja en los próximos años”, ha denunciado el edil del PSOE.

Para Royo, esta falta de previsión confirma la “visión cortoplacista y la política efímera” del Gobierno PP-Cs. “Posterga y abandona los grandes temas críticos de la ciudad, porque entiende que es más apetecible cortar cintas”, ha censurado, que ha criticado duramente a Azcón por engañar a los zaragozanos al vender que está bajando la deuda de este Ayuntamiento, “cuando lo que hace es usar el instrumento de Ecociudad para hacerlo”. “Se está endeudando a través de esta sociedad porque así no le computa en el límite del 110% del ayuntamiento mientras tiene el préstamo autorizado por el Gobierno de Aragón de 19 millones de euros sin gastar”, le ha reprochado.

Inversión

Por su parte Cavero ha insistido en que este año se aumenta la inversión en 16 millones para adecuar calles como la avenida Madrid, Cuarte o Reina Fabiola. Actuaciones, ha matizo, que incluyen la renovación de red de saneamiento y abastecimiento de agua. También ha precisado que se reservan 3,9 millones para estos trabajos y que se invertirán, igualmente en ambas depurados, 1,2 millones en la de La Cartuja y 1,1 en la de La Almozara.