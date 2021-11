La tienda Electrodomésticos Tornos celebra este jueves sus 50 años. El establecimiento, situado en la Avenida de Madrid desde hace ya medio siglo, es un enclave del comercio local dentro del barrio de las Delicias y la ciudad de Zaragoza. Antonio Tornos, gerente de la tienda (hijo del fundador, Antonio Tornos, de 88 años) y presidente de Ecos, la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia, se muestra esta tarde feliz por alcanzar esta fecha y es “optimista” de cara al futuro.

“El acto sirve celebrar con diferentes fuerzas vivas de la ciudad estos 50 años en el comercio tradicional de Zaragoza”, cuenta durante el acto, que ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Jorge Azcón.

Su historia arranca en la misma avenida pero con unos metros de diferencia, en el número 173 de la mano de Antonio Tornos "padre", que también ha estado presente en esta celebración. Ahora, en el 155, mantienen su local y ese “arraigo” con Zaragoza, un lugar “muy importante por ser donde han nacido y han crecido” como negocio, y en particular con el barrio de Las Delicias.

Gestionaron hasta ocho comercios en la ciudad

El de Avenida de Madrid es su único local tras haber llegado a gestionar 8 establecimientos en “puntos estratégicos que han permitido que el negocio funcione” como Torrero, la calle Compromiso de Caspe, Cinco de Marzo y Paseo de las Damas, que están alquilados y siguen siendo propiedad de Tornos. “Son momentos difíciles para expandirse, preferimos tener bien controlada una tienda”, reconoce.

Para que la empresa haya aguantado 50 años a flote, pasando las modas de las distintas décadas, el cambio de siglo y las novedades tecnológicas, ha sido clave evolucionar y “ser pioneros” desde el comienzo, con los “productos más clásicos, como las lavadoras o frigoríficos, las radios analógicas y los televisores”.

Primer distribuidor en Zaragoza de Canal Plus

Antonio cuenta que fueron los primeros en incorporar al mercado zaragozano nuevas tecnologías “como la telefonía móvil y las televisiones digitales”. “Fuimos el primer distribuidor de Canal Plus aquí en Zaragoza”, añade. Para Antonio, todo ha sido “cuestión de adaptarse”. “La gente demanda otras cosas, hasta poder encender la lavadora con su móvil. Vendemos muchos vehículos de movilidad urbana, los patinetes por ejemplo”, comenta, un cambio tecnológico que ellos mismos se encargan de “explicar a los clientes” para que también estén al día.

Para ellos no ha sido fácil llegar hasta aquí. Por el camino han atravesado “las crisis de los 90, la de 2008 y ahora la pandemia”. Tras aguantar el impacto de esta última, su mirada al futuro es optimista por la importancia del comercio tradicional y el contacto con el cliente. “A la gente le gusta salir a la calle y socializar, eso en internet no pasa. Me parece muy bien que tu consulta sea 'online' pero no sabes lo que compras hasta que lo recibes. Más que vendedores somos confidentes, les intentamos facilitar todo a los clientes a través de la compra que quieran hacer”, explica Antonio.

La celebración de este jueves ha contado con la presencia del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón y también de José Manuel Aranda, primer edil de Calatayud. Una ocasión para "brindar con la gente y celebrar con ellos la alegría" que les produce este aniversario, en medio de la pandemia. "Con todo lo que está ocurriendo es para agradecerlo, la verdad", subraya.